Im Sinne des Marktes

Roland Weihrauch/dpa Ihre längst abgeschriebenen Blöcke lassen sich die Konzerne gerne vergolden (Voerde, 4.4.2017)

Den großen Energiekonzernen will die Bundesregierung den Kohleausstieg mit Milliardenzahlungen versüßen. Am Freitag nachmittag bekräftigten die Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD im Bundestag ihren eingeschlagenen Kurs. Die Forderungen der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen, den ökologischen Umbau und digitalen Wandel sozial zu gestalten und mit mehr Mitbestimmung für Betriebsräte zu verbinden, quittierte vor allem die Union mit Hohn und Spott. Unterstützt wurde sie dabei von der FDP und AfD.

»Zu viele Unternehmen sichern sich unter dem Deckmantel der Transformation ihre Profite und lassen Beschäftigte schamlos über die Klinge springen«, kritisierte Susanne Ferschl (Die Linke). Kaum ein Tag vergehe ohne Stellenabbau und Standortschließungen. Die Betroffenen würden am Ende noch mit höheren Steuern und Preisen belastet. »Mit einer solchen Politik erreicht man keine Akzeptanz für notwendige Klimamaßnahmen«, rügte die Politikerin.

In ihrem Antrag plädierte Die Linke für ein Maßnahmenpaket. Erstens seien höhere Löhne, große Investitionsprogramme und »eine Industriepolitik, die auf Zukunftstechnologie setzt«, nötig. Zweitens müsse man den Umbau auf dem Arbeitsmarkt sozial regeln. »Gut bezahlte Arbeitsplätze dürfen nicht durch prekäre Jobs ersetzt werden«, warnte Ferschl. Drittens bräuchten Betriebsräte mehr Mitbestimmungsrechte. Letzteres verlangten auch die Grünen als »beste Maßnahme gegen soziale Spaltung und die Gefahren digitaler Überwachung«. Deren Abgeordnete Beate Müller-Gemmeke mahnte eine »sozial-ökologische Transformation« an, von der »auch Beschäftigte profitieren müssen«.

Uwe Schummer (CDU) warf den beiden Oppositionsfraktionen »jede Menge Ideologie mit wenig Substanz« vor. Sie wollten nicht einsehen, dass man »eine schwarze Null auch mit kreativer Haushaltsführung verbinden kann«. Außerdem habe kürzlich der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele (SPD), »versichert, dass der Arbeitsmarkt stabil bleibt«. Es fehle lediglich an Fachkräften. »Aber die BA ist mit 25 Milliarden Euro Rücklagen gut aufgestellt«, lobte Schummer.

In die gleiche Kerbe schlug Uwe Witt (AfD). Die Anträge der beiden Fraktionen nannte er »ein Bündel ideologischer Ideen«. Die Linke wolle »enteignen, Konkurrenz am Arbeitsmarkt verbieten, 450-Euro-Jobs sozialversicherungspflichtig machen, neue Schulden aufnehmen und Hartz IV in ein sanktionsfreies Grundeinkommen verwandeln«, wetterte Witt. Und die Grünen forderten obendrauf mehr Mitbestimmung. Solche »Angriffe auf die unternehmerische Freiheit« führten zu einer »Machtausweitung der Betriebsräte«. »So gerät die soziale Marktwirtschaft aus den Fugen«, warnte der AfD-Mann. Pascal Kober (FDP) warf den Antragstellern vor, sie blendeten den »demografischen Wandel« aus, der »die sozialen Sicherungssysteme immer stärker belastet« und ließen »die Verschärfung des internationalen Wettbewerbs außer acht«.

Wo CDU, AfD und FDP Vorstöße von links attackierten, beschränkte sich der SPD-Politiker Martin Rosemann weitgehend darauf, die »Errungenschaften« seiner Partei zu loben. Sie habe gute Dinge vorangebracht, etwa das »Qualifikationschancengesetz« für Kurzarbeiter. Rosemann plädierte für den Erhalt »einer starken Sozialpartnerschaft« zwischen Konzernen und Arbeitern. Zudem müsse die Politik »älter werdende Belegschaften gestalten«. Mit den beiden Anträgen muss sich nun der Ausschuss für Arbeit und Soziales im Bundestag befassen.