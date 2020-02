Johnson schafft Distanz

Westend61/Picture Alliance Wohin treibt Britannien? Nach dem »Brexit« steht London unter starkem Druck

Ein paar kamerataugliche Tränen und wedelnde Fahnen in Brüssel, ein bewusst zurückhaltender Empfang in der Downing Street und eine peinliche Jubelfeier vor dem britischen Parlament. Dann war die 47jährige EU-Mitgliedschaft Großbritanniens beendet. Und die Welt drehte sich weiter.

Das Chaos in den Häfen, die britische Güter umschlagen, blieb aus. Nach dem »Brexit« »kräht gerade kein Hahn«, sagte etwa Oliver Fuhljahn, Leiter des Cuxhavener Hafendienstleister Cuxport, am Samstag gegenüber dpa. Das Unternehmen wickelt 80 Prozent seines Handels mit Großbritannien ab. Viel hat sich durch den Austritt nicht geändert, schließlich gilt bis Jahresende eine Übergangsfrist, während derer das Königreich weiterhin an EU-Gesetze einschließlich jener zu Binnenmarkt und Zollunion gebunden ist. Auch in Hinblick auf die Zeit danach bleibt Fuhljahn entspannt. Mittlerweile hätten sich alle Beteiligten auf mögliche Zollabfertigungen vorbereitet.

Viel Zeit bleibt nicht, um sich über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zu verständigen. Verweigerte sich Brüssel während der Austrittsverhandlungen kategorisch Gesprächen über die Zeit danach, ist es nun die Regierung in London, die eine Verlängerung der Übergangsphase ausschließt. Boris Johnson wünscht sich einen klaren Bruch mit der EU – und Medienberichten zufolge einen Handelsdeal nach dem Vorbild desjenigen der EU zu Kanada. Sollte es der EU nicht gelingen, die Insel bis Juli soweit unter Druck zu setzen, dass Johnson einlenkt, dürfte zunächst bestenfalls ein rudimentäres Handelsabkommen drin sein. Damit könnten viele EU-Staaten leben, nicht so die exportabhängige BRD, deren Industriekapital einen großen Teil seiner Profite auf der Insel realisiert. Güter im Wert von knapp 110 Milliarden Euro wurden zuletzt jährlich nach Großbritannien ausgeführt. Rund eine halbe Million Arbeitsplätze hängen hierzulande am britischen Markt.

Die EU-Kommission feilt derweil an ihrer Verhandlungsstrategie. Behördenchefin Ursula von der Leyen kündigte am Sonnabend an, die künftigen Beziehungen nur im Paket vereinbaren zu wollen. Dazu gehörten nicht nur der Handel, sondern auch Fischereirechte und Sicherheitsfragen. Durch die Verknüpfung soll London genötigt werden, für Zugeständnisse in anderen Bereichen die weitere Einhaltung von EU-Wirtschaftsregeln zu akzeptieren. In Brüssel fürchtet man, dass Großbritannien sich durch staatliche Interventionen Wettbewerbsvorteile gegenüber dem marktradikalen Staatenblock sichert.

Mehr Sorgen als der Zugang zum EU-Markt dürfte den politischen Eliten in Westminster jedoch der mögliche Zerfall ihres fragilen Königreichs bereiten. In Schottland wie in Nordirland stimmte die Bevölkerung beim Referendum 2016 mehrheitlich für »Remain«. Nun peilt die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum an, während in Nordirland viele Unionisten auf Distanz zu London gehen und die Forderung nach einer baldigen Abstimmung über einen Zusammenschluss mit der Republik Irland lauter wird.

Auch die Rest-EU steht vor einer kleinen Zerreißprobe. Mit Großbritannien verlässt der zweitgrößte Beitragszahler den Staatenbund – und hinterlässt eine Lücke von zwölf Milliarden Euro im Etat. Am Sonnabend beriet eine Gruppe von 17 ärmeren EU-Staaten in Portugal und kündigte an, gegen Kürzungen beim Kohäsionsfonds zu kämpfen.