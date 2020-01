Mit Vergnügen

Nicola Bartels wird spätestens zum 1. Juli Rowohlt-Verlegerin und beerbt in dieser Funktion den Bestsellerautor Florian Illies. Das teilte der Hamburger Verlag am Donnerstag mit (nach Redaktionsschluss). Bartels hatte bisher unter anderem die Verlage Penguin, Blanvalet und cbj geleitet. Stefan von Holtzbrinck, Chef des Holtzbrinck-Konzerns, zu dem Rowohlt gehört, lobte die neue Verlegerin wegen ihrer »umfassenden Verlagserfahrung und ihres teamorientierten Führungsstils«. Bartels betonte, dass sie viele Rowohlt-Autorinnen und -Autoren »seit langem lese und verfolge – mit größtem Vergnügen«. Ihr Vorgänger Florian Illies hatte vor einer Woche seinen Abschied von dem traditionsreichen Haus angekündigt. Er hatte die verlegerische Geschäftsführung erst Anfang 2019 übernommen. Zuvor musste die erfolgreiche Verlegerin Barbara Laugwitz gehen – was zu Protesten vieler Rowohlt-Autoren geführt hatte. (dpa/jW)