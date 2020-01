Es raunt so schön im Lutherdeutsch

Gemeinfrei »Halt an, König Saul! Du verkehrst ja den Spieß.« Der erste israelitische König, wie Rembrandt ihn sich vorstellte.

Botho Strauß, der Mahner aus der Uckermark, hat seinen Deutschen ein neues Stück geschenkt, »Saul«. Dem ganzen Schlamassel liegen die zwei Bücher Samuel des Alten Testamentes zugrunde, die erzählen, wie die Israeliten nach der Abdankung des alten Propheten Samuel ihren ersten König, Saul, inthronisieren; von dessen Fehlverhalten Gott gegenüber und seinem folgenden Unglück sowie vom zweiten König, David, unter dessen Herrschaft Israel prosperiert und erstarkt.

Strauß erzählt nichts, sondern lässt seine Figuren lieber Sätze aufsagen wie: »Mein Vater, ein Mann vom Stamme Benjamin mit Namen Kis, ein Sohn Abiëls, welcher ein Sohn Zerors, welcher ein Sohn Bechoraths, welcher ein Sohn Aphiahs (…) ist ein wohlhabender Mann.« Aha! Diese »AT-Diktion« des Stücks ist, wie der Autor, in Bild-Diktion übrigens, seinem »lieben Wolfgang«, nämlich dem das Stöffchen vertonungswilligen Komponisten Wolfgang Rihm, per Brief anvertraut – sowie den Lesern, indem dieser im Anhang mitgegeben wird –, keineswegs in der »Gefahr des Archaisierens«, wie »Dein Botho« vermeint. Die Israeliten dürften sich jedenfalls schwerlich in umständlich raunendem Lutherdeutsch untereinander verständigt haben; oder sollte tatsächlich der künftige König David, nachdem ihm Saul in einer Diskussion die Worte im Mund umgedreht hatte, ausgerufen haben: »Halt an, König Saul! Du verkehrst ja den Spieß«? Waren eben andere Zeiten damals. Man stelle sich nur das große Hurra vor, wenn der Spießverkehrer von seinem Sohn zu hören bekam: »Tausend Vorhäute der Unbeschnittenen bringt David dir, wie du verlangt hast als Mitgift«. Denn der, David, war, obschon unwahrscheinlich archaisch, gleichwohl ziemlich auf Zack, denn siehe: »Klug verhält sich der Bethlehemit«. Aber hallo!

Ei, warum aber schreibt einer einen derartigen Stiefel? Strauß scheinen selbst Zweifel zu kommen: »Zunächst ist ja das stoffliche Milieu nicht besonders attraktiv«, diese Ansicht ist mehrheitsfähig, »ich biete das Stück, wie es ist, nicht öffentlich an.« Außer freilich über den Rowohlt-Verlag, der ein Büchlein mit Goldprägedruck und Lesebändchen daraus fabriziert; für den ganz privaten Gebrauch bzw. 20 Euro. Gespielt würde das Stück nämlich eh nicht, denn die Theater hätten »jetzt landauf, landab das AT entdeckt – als Quelle für handfeste ›Sex and Crime‹-Stories auf der Bühne«. Was, falls man mal darüber nachdenkt, ja nicht die schlechtesten »Stories auf der Bühne« sind, wenn wir uns ausnahmsweise ebenfalls so nachlässig ausdrücken dürfen.

Es wird denn doch die Eitelkeit gewesen sein, die Strauß an den nicht besonders attraktiven Stoff gelockt hat: »Peter Stein, dem ich schon früh den Text anvertraute, forderte sogleich, dass ich in der nächsten Zeit eine Königstrilogie liefere: Saul – David – Salomon.« Fast abgesehen vom Indikativ, wo ein Konjunktiv richtig wäre: Wenn Peter Stein das schon fordert, ändern wir natürlich flugs unsere nunmehr als irrig erkannte Ansicht, die auf nichts als Missverständnissen beruht, und finden das Stück plötzlich saustark und geradezu lehrreich und auch zeitdiagnostisch wichtig und spannend sowieso.

»Du zogst gegen die Amalekiter und schlugst sie in harter Schlacht. Doch Agag, ihren König, hast du verschont. / Hatte dir Gott nicht befohlen, das ganze Volk auszurotten mit Stumpf und Stiel, mit König, Weibern, Kindern, allem Getier?« Wie bezaubernd, eingängig und präzise formuliert. Wer sich derlei im Theater anhören und womöglich noch -schauen könnte! Stundenlang. Gebenedeit die Schülerschaft, die diesen shakespearehaften Dramatiker dereinst im Deutschunterricht zu entdecken noch vor sich hat. Kaum auszumalen, welche Geistesheroen sich aus deren Reihen dann erheben werden.

Wobei – zu hoffen bleibt, dass dann der ein oder die andere jener Geplagten etwa bei dem Satz »Du kreist um dich selbst wie eine abgerissene Rose im Flussstrudel« ob des pseudoromantizistischen Sprachschrotts doch ein wenig hochwürgen muss. Denn wer Straußens »gewaltige Sätze« (3sat, »Kulturzeit«, »gewaltig« und »gewaltvoll« verwechselnd) für kulturindustriellen Schwerkitsch hält, liegt nicht ganz falsch. Was als apart dahergestelzt kommt, ist in Wahrheit die Unfähigkeit, die gemeinten Sachverhalte bündig zu benennen. Damit die etwas dürftige Moral von der Geschicht wenigstens abseits des Stücks zur Sprache kommt, fügt Strauß seinem Drama noch »Notizen zum Text« hinzu: »Ich dachte an die Kontrastbildung zwischen König Saul, dem Urdepressiven, und David, dem Urbegünstigten und -begabten.« Will sagen: Nichts ist entwickelt oder gar erklärt, alles ist einfach da, alles ist ur. Der Gewinnertyp gewinnt, der geborene Loser verliert, und kein Soziales, das an dieser als Schicksal kaschierten Langeweile etwas zu ändern vermöchte. Gesellschaft existiert dementsprechend bloß als fatalismusgewohntes Volk, das sich nichts mehr wünscht, als geführt zu werden. Gleich zu Beginn richtet sich »Das Volk« in einer Stimme an den Propheten Samuel: »Du, Samuel, bist alt, deine Söhne Schurken. Setze einen König über uns, der uns richte und anführe in der Schlacht.« Ohne Herrschaft geht’s nicht, der Pöbel will es ja selber so. Für Strauß ist das der »elementare Wechsel von der Theokratie zur Monarchie«. Wieso und inwiefern die sich gerade in jenem historisch konkreten Moment vollzogen haben soll, man weiß es nicht, und es interessiert auch nicht – frühantike Geschichte, da agieren die Menschen halt vorbestimmt, und die Israeliten jedenfalls fordern, als wären sie Volksdeutsche: »Es soll ein König über uns sein.«

Martin Luther himself, der »frühe ›Medienstar‹ der deutschen Geschichte« (lt. ZDF, das auch mal endlich abgeschaltet werden dürfte), hat die Story selbst schon auf den Punkt gebracht: »Gott will nicht Opfer, sondern Gehorsam. Und er verlangt von uns nicht große Werke, weil er ja selbst größere vollbringen kann, sondern er fordert allein den Gehorsam. So verschonte nämlich auch Saul das fette Vieh und den ganz fetten Agag. Viele, die das nachahmen, vollbringen manchmal große und nach ihrer Meinung nützliche Werke, versäumen währenddessen aber eine ganze Kleinigkeit, die ihnen befohlen wird, und dabei ist (gerade) in dieser Kleinigkeit der kostbarste Gehorsam verborgen, gleichwie in jenem so kostbaren ›nützlichen Werk‹ der nichtswürdigste Ungehorsam.«

Mit anderen Worten: Gehorchen, ausmerzen und dabei das westenweiße Gewissen auf seiner Seite haben – dann jubelt auch das Volk. Oder jedenfalls der Teil, der bei derlei gerne jubelt, sich zunächst aber mit dem neuen Stück von Botho Strauß zufriedengeben muss, weil vor der Praxis erst noch die Theorie kommt.