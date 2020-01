Rolf Vennenbernd/dpa Die Phantasie des Wenigfahrers: Einmal beim Vorbeifahren winken, einfach so aus alter Bekanntschaft (Stau auf der Zoobrücke nach Köln)

Noch am Donnerstag mittag knarzte es im Deutschlandfunk im Anschluss an die Nachrichten: »… Uhr neun, die Verkehrslage: A 1 Köln Richtung Dortmund, zwischen Hagen-Nord und Schwerte vier Kilometer stockender Verkehr. Die A 4 Chemnitz Richtung Dresden, zwischen Chemnitz-Mitte und Chemnitz-Ost fünf Kilometer Stau. A 5 Karlsruhe Richtung Heidelberg, zwischen Karlsruhe-Mitte und Karlsruhe-Nord drei Kilometer Stau. A 5 Karlsruhe Richtung Heidelberg, zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal sieben Kilometer. Die A 6 Nürnberg Richtung Heilbronn, zwischen Bretzfeld und Heilbronn-Neckarsulm drei Kilometer stockend. A 7 Flensburg Richtung Hamburg, zwischen Hamburg-Schnelsen und Hamburg-Elbtunnel zwölf Kilometer stockender Verkehr. Ulm Richtung Würzburg, zwischen Ellwangen und Dinkelsbühl-Fichtenau zwei Kilometer stockend. A 8 Stuttgart Richtung Karlsruhe, zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd, sechs Kilometer Stau. Karlsruhe Richtung Stuttgart, zwischen Pforzheim-West und Heimsheim fünf Kilometer. A 45 Gießen Richtung Hagen, zwischen Dillenburg und Wilnsdorf sechs Kilometer stockend. A 45 Hagen Richtung Dortmund, zwischen Kreuz Hagen und Schwerte-Ergste vier Kilometer stockender Verkehr. Und die A 61 Mönchengladbach Richtung Koblenz, zwischen Mönchengladbach-Rheydt und Mönchengladbach-Güdderath vier Kilometer stockender Verkehr. (Jingle) Deutschlandfunk, Deutschland heute …«

Wie schnell die Sprecherin das liest: Eine Meldung in fünf Sekunden. Sonst verhaspelte sie sich manchmal, dieses Mal nicht. Dafür klingt Heimsheim wie »Hamsheim« und Schwerte wie »Schwet«. Ab Samstag nicht mehr. Nie mehr Neckarsulm. Alle diese Orte, in denen man nie war, in die man nie wollte, deren Klang einem aber ein Gefühl der Vertrautheit gab, vom Immerwiederhören. Die Phantasie des Wenigfahrers: einmal beim Vorbeifahren winken, einfach so aus alter Bekanntschaft. Von den Autoreisen mit den Eltern. Von der einen Minute Ewigkeit des genervten Weghörens am Frühstückstisch. Des Ab- ohne Ausschaltens. Eine Art weißes Rauschen. Dafür gibt es jetzt mehr Nachrichten zum konzentriert Zuhören. Tschüss, Hamsheim. War nett mit dir.