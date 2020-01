Das positive Potential erkennen

Dylan Martinez/REUTERS Ein »Brexit«-Befürworter demonstriert vor dem Gebäude des Parlaments in London (4.9.2019)

Großbritanniens Ausscheiden aus der Europäischen Union am Sonnabend gilt als das Ende einer Ära. Es hat das Potential, den Beginn einer neuen zu markieren.

Drei Jahre, sieben Monate und acht Tage nachdem das Land für den Austritt gestimmt hat, ist die Umsetzung des Ergebnisses des Referendums ein Sieg für die Demokratie. Insbesondere wenn man die enormen Anstrengungen bedenkt, die seit 2016 unternommen wurden, um das Ergebnis zu kippen.

Vieles muss noch verhandelt werden. Aber die Tatsache, dass wir austreten, erfordert einen neuen Blick der Arbeiterbewegung und ihrer Massenpartei Labour auf diesen Prozess.

Unsere gesamte Bewegung, abgesehen von einem feindseligen Block von Jeremy-Corbyn-Gegnern in der Parlamentsfraktion der Labour-Partei (PLP), feierte, als wir bei den Parlamentswahlen 2017 die Mehrheit von Theresa May zerschlugen. Der größte Stimmenzuwachs für Labour seit 1945 war ungemein wichtig. Der Mythos, Sozialismus könne an der Wahlurne niemals erfolgreich sein, wurde zerstört.

Aber einige Folgen des Vorstoßes waren weniger erfreulich. Die Labour-Partei hatte nicht die parlamentarische Stärke, einen »Brexit« zu ihren Bedingungen durchzusetzen. Aber sie hatte die Kraft gewonnen, den Prozess zu hintertreiben.

Unvermeidbar war das nicht. Aber die neue Schlagkraft stärkte jene Labour-Abgeordneten, die am wenigsten von Corbyn begeistert und am meisten an der Beibehaltung des Status quo interessiert waren und gab ihnen einen größeren Einfluss im Vergleich zur Basis.

Der Regierung hätten Niederlagen zugefügt werden können, wenn die Parlamentsfraktion hinter ihrem Vorsitzenden vereint und in der Lage gewesen wäre, gemeinsam mit der außerparlamentarischen Bewegung, mit der dezentralen Regierung in Wales und den Labour-Räten und -Bürgermeistern in unseren Städten zu handeln. Eine solche Einheit gab es allerdings weder innerhalb der PLP noch außerhalb davon. Das Ergebnis war eine Strategie der Fraktion, die auf den Vorurteilen und Prioritäten der Abgeordneten fußte. Gesetzesvorhaben, die den »Brexit« voranbringen sollten, wurden permanent blockiert.

Die Politik von Labour war eine Katastrophe. Sie kostete die Partei mehr als zwei Millionen Stimmen in zwei Jahren. Sie übergab die Kontrolle über den EU-Austritt an die Feinde der Arbeiterklasse in Westminster und Brüssel. Diese werden die verbleibenden Vereinbarungen gemäß den Forderungen des transnationalen Kapitals ohne Rücksicht auf die Belange der Gewerkschaften oder der Arbeiter ausarbeiten.

Jetzt, da der »Brexit« Realität ist, muss die Labour-Partei dringend das tun, was sie 2016 hätte tun sollen, und im wesentlichen 2018 von Corbyn umrissen wurde: das positive Potential eines Austritts aus der EU erkennen.

Dazu gehört die Ausweitung des öffentlichen Eigentums, ohne sich über die Beschränkungen des Lissabon-Vertrags oder die »Rechte« parasitärer Unternehmen Sorgen zu machen; eine nachhaltige Planung der wirtschaftlichen Entwicklung, um unsere Ökonomie sauber und umweltfreundlicher zu gestalten; die Neuregelung öffentlicher Ausschreibungen, so dass Aufträge auf Grundlage des Wohlergehens der Beschäftigten und Nutzer vergeben werden.

Nichts davon liegt derzeit auf dem Tisch. Der »Brexit« ist eine Chance, denn er hebt bestimmte Verträge und Vorschriften auf, die einer sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft im Wege stehen.

Aber er ist nicht mehr als eine Chance. Großbritannien hat eine ultrarechte Regierung gewählt, die einen rücksichtslosen Krieg gegen unsere Gemeinden und die Lohnabhängigen führen wird. Es ist eine proimperialistische Regierung, die einem aggressiven Weißen Haus ebenso ergeben ist wie die von Anthony Blair.

Einige Linke werden dem »Brexit« die Schuld für alles geben. In Wirklichkeit sind wir Zeugen einer Fortsetzung der Politik der letzten vier Jahrzehnte und nicht einer Abkehr von dieser. Labour kann weiter um die EU trauern, weiter für eine vollständige Anpassung an all ihre arbeiterfeindlichen Verträge plädieren, weiter den Menschen vorwerfen, sie würden nicht verstehen, was wir verlieren könnten.

Oder die Partei kann den nächsten Schritt machen. Der Bankencrash hat die Instabilität des kapitalistischen Systems enthüllt, die Kürzungspolitik hat seine grundlegende Ungerechtigkeit aufgedeckt und der rasante Klimawandel hat seinen selbstmörderischen Drang nach Profit offenbart.

Die EU, die die Prinzipien der »freien Marktwirtschaft« in ihre Gründungsverträge schreibt, die Irland, Italien, Griechenland, Spanien und anderen verheerende Kürzungen auferlegt hat, die die Art von umfassender Wirtschaftsplanung verbietet, die für die Bewältigung der Herausforderung des Klimawandels unerlässlich ist, kann dabei keine Hilfe sein. Aber »die Arbeiterbewegung ist die Hoffnung der Welt« – oder kann es sein, wenn sie akzeptiert, dass wir ausgetreten sind, und sich in den Kampf für eine bessere Zukunft stürzt.