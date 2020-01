Konflikt um Erdgas

Yoruk Isik/REUTERS Oruc Reis war ein berühmter osmanischer Freibeuter – ähnlich sieht Griechenland das gleichnamige Schiff in seinen Gewässern

Der Streit zwischen den beiden NATO-Staaten Türkei und Griechenland ums Erdgas im östlichen Mittelmeer geht in eine neue Phase: Zum ersten Mal hat am Freitag ein türkisches Forschungsschiff, die »Oruc Reis«, die griechische »ausschließliche Wirtschaftszone« südlich der griechischen Insel Kastelorizo und östlich der Insel Kreta erreicht. Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen ERT unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Athen. Eine griechische Fregatte beobachte demnach die Bewegungen des Schiffs, das zunächst keine Forschungen durchgeführt habe.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vergangene Woche angekündigt, in diesem Jahr »so schnell wie möglich« in einem mit Libyen vereinbarten Gebiet nach Erdgas zu suchen. Bereits Anfang Dezember hatte Erdogan mit dem von den UN anerkannten libyschen »Ministerpräsidenten« Fajes Al-Sarradsch ein Abkommen über die »Sicherheit und militärische Zusammenarbeit« zwischen Ankara und Tripolis sowie die »Einflussbereiche auf See« abgeschlossen.

Das Vorhaben betrifft auch potentiell erdgasreiche Regionen südlich von Kreta, die laut Griechenland zu seiner »ausschließlichen Wirtschaftszone« gehören. Athen hatte die Türkei davor gewarnt, solche Schritte zu unternehmen, da man sich mit allen Schritten zur Wehr setzen werde – vor allem wenn ein türkisches Schiff Forschungen oder sogar Probebohrungen starten sollte. Der rechtliche Status der Ägäis und der Inseln sei »durch internationale Verträge definiert und unumstritten«.

Laut Ankara hat die Insel Kreta zwar Hoheitsgewässer, jedoch keinen Festlandsockel und somit auch keine »ausschließliche Wirtschaftszone«. Ein ähnlicher Konflikt besteht bereits mit Zypern. Dort sind türkische Schiffe für Probebohrungen schon seit 2019 unterwegs. Die EU-Staaten hatten deshalb einen rechtlichen Rahmen für Sanktionen gegen die Türkei geschaffen. (dpa/jW)