Melbourne. Titelverteidiger Novak Djokovic steht im Finale der Australian Open. Der Serbe gewann sein Halbfinale am Donnerstag gegen Roger Federer mit 7:6 (7:1), 6:4, 6:3. Der Schweizer sei »offensichtlich angeschlagen und nicht in bester körperlicher Verfassung« gewesen, erklärte Djokovic nach der Partie, die 2:18 Stunden gedauert hatte. Sein Endspielgegner wird heute, 9.30 Uhr MEZ, ermittelt. Der Hamburger Alexander Zverev trifft im zweiten Halbfinale auf den Österreicher Dominic Thiem.

Bei den Damen vergab die Australierin Ashleigh Barty in ihrem Halbfinale zwei Satzbälle und verlor mit 6:7 (6:8), 5:7 gegen Sofia Kenin. Die in Moskau geborene US-Amerikanerin trifft im Endspiel am Sonnabend auf Garbiñe Muguruza (Spanien), die Simona Halep (Rumänien) in 2:05 Stunden 7:6 (10:8), 7:5 niederrang. (sid/jW)