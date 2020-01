Mit Ansage

Frank Steinhorst Vergebens gekämpft: Erfurts Spieler erhalten nun ihre Kündigungen (Erfurts Sinisa Veselinovic, r., im Duell mit Robert Zickert von Lok Leipzig, 15.12.2019)

Nun ist es traurige Gewissheit: Die Profimannschaft des ostdeutschen Traditionsklubs Rot-Weiß Erfurt ist Geschichte. Damit ist auch der Fortbestand des Vereins in Gefahr. Am Mittwoch nachmittag teilte der Insolvenzverwalter des zweimaligen DDR-Meisters, Volker Reinhardt, den im Presseraum des Steigerwaldstadions versammelten Medienvertretern mit, was diese Aufgrund einer Mitteilung des Klubs bereits wussten: Mit sofortiger Wirkung werde die Mannschaft des bisherigen Regionalligisten vom Spielbetrieb abgemeldet. Zu hoch sind die ungedeckten Kosten, seit der bisherige Hauptinvestor seine Zahlungen nach einem Streit über deren Verwendung eingestellt hatte. Der radikale Schritt war seit letzter Woche erwartet worden. Doch noch am Montag hatte Reinhardt den Spielern, Mitarbeitern und Fans Mut gemacht: Er sei in Verhandlungen mit einem neuen Investor, es läge bereits eine Absichtserklärung vor. Auch den Rückrundenauftakt am kommenden Samstag gegen Energie Cottbus wollte der Insolvenzverwalter spielen lassen.

Alles Makulatur. Am Mittwoch musste Reinhardt eingestehen, dass die seit dem Wochenende laufenden Verhandlungen erfolglos geblieben waren. »Bis 14 Uhr haben wir mit einem Interessenten verhandelt. Aber die letzte Option hat nicht funktioniert«, erklärte der Insolvenzverwalter laut Thüringischer Landeszeitung am Mittwoch. Den Spielern hatte er bereits letzten Montag freigestellt, sich neue Vereine zu suchen. Schon die Dezembergehälter konnten nicht bezahlt werden, der Trainingsbetrieb ruhte seit Freitag. Von dem Angebot hatten bislang nur die Leistungsträger Rico Gladrow (zu Energie Cottbus), Morten Rüdiger (zum VfB Lübeck), Selim Aydemir (Menemen Spor) und Kapitän Lukas Novy (derzeit unbekannt) Gebrauch gemacht. Die Spieler hätten große Geduld bewiesen, betonte Reinhardt. Mit diesen hatte er eine Frist bis Mittwoch nachmittag vereinbart. »Die meisten von ihnen wollten bleiben und haben bis heute abgewartet.« Ein Vereinswechsel ist nur noch bis zum Ende der Transferperiode am heutigen Freitag möglich. »Nicht alle Spieler werden unterkommen«, sagte Innenverteidiger Pierre Becken der Bild, jeder müsse nun sehen, wie es weitergehe.

Mit der Abmeldung steht Rot-Weiß Erfurt als Absteiger aus der Regionalliga Nordost in die Oberliga fest. Die bisherigen Spiele werden annulliert, die Tabelle wird entsprechend angepasst. Das hat für die meisten Teams der Liga Konsequenzen: Punktgewinne gegen Erfurt zählen nicht mehr, weshalb etwa Lok Leipzig auf Rang drei abrutscht. Der Tabellenletzte Bischofswerda hingegen rückt etwas näher an die Nichtabstiegsplätze. Rot-Weiß hatte mit 19 Punkten auf Platz 14 stehend noch gute Chancen gehabt, die Klasse zu halten. »Wir alle sind sehr enttäuscht«, sagte Trainer Robin Krüger am Mittwoch mit Tränen in den Augen. Auch im Halbfinale des Landespokals werden die Erfurter nicht antreten. Wie es im Wettbewerb weitergeht, wird laut Thüringer Fußballverband in den nächsten Tagen entschieden.

Der Neustart soll für Rot-Weiß in der kommende Saison in der Oberliga erfolgen. Dafür gäbe es bereits interessierte Geldgeber, hatte Reinhardt letzten Freitag behauptet. Zudem sollen die Jugendmannschaften erhalten bleiben und weiter spielen.

Doch nun geht erst einmal darum, den Verein funktionsfähig zu halten. Denn auch Mitarbeiter müssen nun entlassen werden. Reinhardt sagte dazu am Mittwoch: »Ich versuche, die vorhandenen Strukturen soweit es geht aufrechtzuerhalten. So kann sich der Verein mit seinen Gremien, Präsidium und Aufsichtsrat, um die Weiterführung des Vereines bemühen. Zunächst versuche ich, ein Insolvenzplanverfahren einzuleiten, in dem wir die Insolvenz abschließen können.« Sollte dies nicht gelingen, droht weiterhin die Löschung aus dem Vereinsregister. Mit der Abmeldung des Spielbetriebes sinken zwar die laufenden Kosten des Vereins erheblich, allerdings fallen auch die meisten Einnahmen weg. Rot-Weiß Erfurt hat geschätzte 1,4 Millionen Euro an Verbindlichkeiten: Gehälter, Stadionmiete, Catererrechnungen und weitere.

Der ehemalige DDR-Oberligist, der als SC Turbine Erfurt 1954 und 1955 Meister geworden war, hat spätere Nationalspieler wie Thomas Linke und Clemens Fritz hervorgebracht und spielte nach dem Anschluss ein Jahr in der 2. Bundesliga und im Uefa-Cup. Als Gründungsmitglied der 3. Liga hielt man nach 2008 zehn Jahre lang die Klasse, mit dem Abstieg vor zwei Jahren kam die Insolvenz. Die erhoffte Rettung durch den Einstieg dreier Investoren im letzten Oktober scheiterte, weil diese Insolvenzverwalter Reinhardt die Zweckentfremdung von Mitteln vorwerfen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Erfurt prüft zur Zeit einen Strafantrag zweier ehemaliger Investoren gegen ihn. Wegen Nichteinzahlung des Mindestkapitals konnte die angestrebte Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung in eine GmbH nicht vollzogen werden. Vergangenen Freitag musste Reinhardt bereits die Masseunzulänglichkeit des gesamten Vereins anzeigen. Wie die endgültige Pleite abgewendet werden soll, ist weiterhin offen.