Faschos Phantasie

Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) hat den AfD-Kommunalpolitiker und Historiker Stefan Scheil aus dem Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung abberufen. Das Vertrauensverhältnis sei »zerstört«, teilte das Wissenschaftsministerium am Donnerstag in Mainz mit. Hintergrund sind Äußerungen Scheils in »sozialen Netzwerken« zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Er hatte etwa im November geschrieben, der deutsche Überfall auf Polen 1939 sei »phantasiert«. (AFP/jW)