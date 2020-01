Regierungsbruch mit Ansage

REUTERS/Borut Zivulovic Sloweniens Ministerpräsident Marjan Sarec im Parlament in Ljubljana nach seinem Rücktritt (27.1.2020)

Und dann war Schluss: Nur eineinhalb Jahre hat die Minderheitsregierung des Premierministers Marjan Sarec in Slowenien gehalten. Am Mittwoch hat der ehemalige Schauspieler und Komiker dem Parlament seinen bereits am Montag angekündigten Rücktritt bekanntgemacht, womit offiziell seine Amtszeit endete. Wie es nun weitergeht, ist offen, aller Voraussicht nach wird es auf vorgezogene Neuwahlen herauslaufen.

Sarec hatte im August 2018 eine Regierungskoalition aus fünf Parteien geformt, die zudem noch auf die parlamentarische Duldung durch die linkssozialdemokratische Levica (Linke) angewiesen war. Doch die Linken beendeten bereits im vergangenen November die Zusammenarbeit. Auslöser war der Streit um die »Reform« des Gesundheitssystems. Seitdem wackelte die Koalition. Am Montag kündigte, kurz vor Sarec, auch Finanzminister Andrej Bertoncelj seinen Rücktritt an.

Eine stabile Regierungsmehrheit im aktuellen Drzavni Zbor, der zweiten Kammer des Parlaments, zu bilden, ist äußerst schwierig. Insgesamt neun Parteien hatten bei der letzten Wahl im Juni 2018 die Vierprozenthürde überwunden. Zudem gibt es in der 90 Sitze umfassenden Versammlung noch zwei Vertreter der nationalen Minderheiten der Italiener und Ungarn. Die nach Sarec benannte Liste ist indes nur die zweitstärkste Kraft mit 13 Parlamentariern, nach der rechtskonservativen Slowenischen Demokratischen Partei (SDS) des ehemaligen Premierministers Janez Jansa, die mit 25 Abgeordneten vertreten ist.

Dass Levica, die neun Sitze im Zbor innehat, die liberale Koalition unterstütze, war nicht zuletzt den Ankündigungen Sarec geschuldet, einen Politikwechsel anzustreben. Als Bedingung für die Kooperation verlangten die Linken, dass mindestens 13 Vorhaben gemeinsam realisiert werden. Im Mittelpunkt standen dabei vor allem die Rechte der lohnabhängigen Bevölkerung und von Mietern, Umweltfragen und der Umbau des Gesundheitssystems. Umgesetzt wurden davon lediglich zwei: So ist der Mindestlohn um rund 30 Euro angehoben und sind Mieter von der Zahlung von Maklergebühren befreit worden.

Als sich abzeichnete, dass nicht einmal ein Bruchteil der restlichen elf beschlossenen Punkte erfüllt werden würde, und verbale Attacken von Regierungsmitgliedern gegen die Partei zunahmen, verabschiedete sich Levica in die Opposition. Begründet wurde dies damit, dass Sarecs Kabinett einen »Rechtsschwenk« vollzogen habe und ihr Handeln »neoliberale und autoritäre Tendenzen« aufweise.

Seit dem vergangenen Sommer schwelt der Streit um die Abschaffung der Gesundheitszusatzversicherung – ein Vorhaben, das sich Levica auf die Fahnen geschrieben hatte. Seit der staatlichen Unabhängigkeit der ehemaligen jugoslawischen Republik 1992 besteht in Slowenien ein Gesundheitssystem, dessen Träger die öffentliche Krankenversicherungsanstalt ZZZS ist, in der alle rund zwei Millionen Bürger obligatorisch versichert sind. Finanziert wird die ZZZS – ähnlich wie in der Bundesrepublik – durch die paritätisch eingezahlten Beiträge der Beschäftigten und Unternehmen.

Doch die ZZZS übernimmt bei vielen Leistungen nicht die kompletten Kosten, weswegen eine Zusatzversicherung abgeschlossen werden muss, die auch von privaten Konzernen angeboten wird. Für Kritiker wird dadurch das festgeschriebene Recht auf eine umfassende medizinische Versorgung ausgehebelt, denn rund 120.000 Menschen können sich die zusätzlichen Policen nicht leisten.

Das Ziel von Levica ist es, dieses System, das die medizinische Versorgung teilweise privatisiert und Reichen bessere Behandlungen ermöglicht, abzuschaffen. Statt dessen soll eine umfassende öffentliche Gesundheitsversorgung geschaffen werden, finanziert durch einkommensabhängige Beiträge. Dies würde vor allem ärmere Menschen wie Rentner entlasten. Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde von Levica im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht. Doch änderte die Regierungskoalition den Vorschlag so stark ab, dass das Vorhaben ins Gegenteil verkehrt wurde: Die Zusatzversicherung solle beibehalten und auf einen fixen Betrag um die 30 Euro festgelegt werden, wodurch eine Verkäuferin dafür genauso viel bezahlen würde wie ein Manager.