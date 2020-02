Militante Trauer

Rodrigo Garrido/REUTERS

Nach dem Tod eines Fußballfans des Vereins Colo-Colo aus der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile am Dienstag kam es am Mittwoch (Ortszeit) im ganzen Land zu Protesten. Wie der chilenische Radiosender Biobio Chile am Donnerstag online berichtete, lieferten sich Demonstranten unter anderem in der Hafenstadt Valparaíso (siehe Foto) Auseinandersetzungen mit der Polizei. Der 37jährige Jorge Mora Herrera war nach einem Spiel seines Vereins von einem Fahrzeug der Sicherheitskräfte überrollt worden und an seinen Verletzungen gestorben. (jW)