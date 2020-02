»Es muss dringend etwas geschehen«

Becker & Bredel/dpa Blick in die Schmiede der Saarstahl AG in Völklingen (2009)

Am heutigen Freitag starten Beschäftigte der Saarstahl AG ihren »Walk of Steel«. Ihr Ziel ist Brüssel, wo sie am 10. Februar Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission, Forderungen für finanzielle Förderung und Sozialverträglichkeit beim Umbau hin zu einer CO2-freien Stahlproduktion übermitteln wollen. Ist es möglicherweise zu ambitioniert, den Kohlendioxidausstoß bei der Stahlproduktion auf null senken zu wollen?

Sicher nicht, und gerade die Stahlerzeuger in Deutschland und weiteren EU-Staaten haben in den zurückliegenden Jahren die CO2-Emissionen deutlich gesenkt. Doch die aktuellen EU-Vorgaben erfordern Investitionen, die die Stahlproduzenten nicht allein aufbringen können, wenn sie wirtschaftlich arbeiten wollen. Deshalb müssen wir mit Politikern in Berlin und Brüssel weiter intensiv diskutieren, wie die IG Metall das im Rahmen der seit vier Jahren laufenden Kampagne »Stahl ist Zukunft« bereits macht.

Bei der Stahl-Holding-Saar wurde im vergangenen Herbst der Abbau von 1.500 Stellen angekündigt. Weitere 1.000 Arbeitsplätze sollen ausgelagert werden. Ist deutscher Stahl schon heute für den Weltmarkt uninteressant?

Tatsache ist, dass vor allem viele Produzenten außerhalb der EU Stahl sehr viel billiger anbieten. Sie zahlen erheblich weniger für Strom, müssen keine CO2-Zertifikate erwerben und erfüllen auch sonst niedrigere Umwelt- sowie oft auch niedrigere Sozial- und Arbeitssicherheitsstandards, so dass sie deutsche und EU-Hersteller bei den Preisen unterbieten. Das bedeutet: Die berechtigten hohen Umwelt- und Klimavorgaben der EU tragen im Moment dazu bei, den Absatz von klimaschädlich außerhalb der EU erzeugtem Stahl zu fördern. Dagegen wehren sich die Kollegen, und hier muss dringend etwas geschehen.

Was fordern Sie?

Aus dem EU-Ausland importierter Stahl mit schlechteren Umweltwerten muss mit einer Umweltabgabe, einer »Green-Border-Tax«, besteuert werden. Die EU-Kommission und die Bundesregierung sollen materiell gut ausgestattete Förderprogramme zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie auflegen, damit die notwendigen und beschlossenen CO2-Einsparungen erreicht werden können, ohne die Unternehmen in den Ruin zu treiben. Das bedeutet zugleich, dass sich Brüssel und Berlin dafür einsetzen müssen, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen und der deutschen Stahlindustrie zu sichern. Nur so können letztlich die entsprechenden Wertschöpfungsketten – angefangen beim Stahl bis hin zu den verschiedenen Endprodukten – erhalten bleiben.

Welche Reaktionen auf Ihre Forderungen gab es bisher aus der Politik?

Es gab und gibt viele Gespräche mit Kabinettsmitgliedern wie CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier, SPD-Umweltministerin Svenja Schulze und auch SPD-Außenminister Heiko Maas. Sie zeigen durchaus Verständnis für die Probleme der Stahlproduzenten beim erforderlichen Umbau in Richtung einer CO2-armen bis -freien Herstellung. Aber es wird noch viel Überzeugungsarbeit nötig sein – nicht zuletzt auf EU-Ebene. Da schon in den zurückliegenden Jahren vielerorts mehr als 30 Prozent der Investitionsmittel bei den Stahlproduzenten in die CO2-Reduzierung geflossen sind, brauchen wir künftig einen grundlegenden Technologiewandel. Die Möglichkeiten der Einsparungen sind bei den klassischen Hochöfen inzwischen größtenteils ausgereizt.

Welche Technologie soll es künftig richten?

Zukunftsfähiger, klimaneutraler Stahl wird mit Wasserstoff erzeugt. Für dessen Gewinnung ist wiederum mehr regenerative Energie erforderlich, als etwa das Saarland derzeit erzeugt. Das heißt: Wir benötigen einfach mehr Zeit, als die EU aktuell zugestehen will. Die Wasserstofftechnologie ist im Moment noch nicht im großtechnischen Maßstab erprobt. Es gibt Pilotanlagen, aber bis zum Einsatz für die Stahlproduktion im heutigen Umfang wird es noch einige Jahre dauern. Werden nun aber die Unternehmen gezwungen, wegen der strengen CO2-Auflagen weitere Zertifikate zur Kompensation zu erwerben, dann wird der Stahl aus deutscher und EU-Erzeugung noch teurer. Damit ist überhaupt nichts gewonnen – schon gar nicht für die Umwelt und das Klima! Deshalb müssen realistische Übergangsfristen festgelegt und umfangreiche Fördermittel für die nötigen Investitionen bereitgestellt werden.