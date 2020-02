Presse ohne Freiheit

Screenshot/Interkiezionale/Youtube Solidaritätsbekundung mit »linksunten.indymedia.org«: Hausdach in Berlin-Friedrichshain

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) in Leipzig vom Mittwoch abend, die Klage gegen das Verbot der Internetplattform »linksunten.indymedia.org« zurückzuweisen, hat scharfe Kritik hervorgerufen. Reaktionäre Kreise bejubelten hingegen die Entscheidung.

Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, bezeichnete das Verfahren am Donnerstag als »juristisch-politische Farce«. Das Verbotskonstrukt habe »absurde Folgen«, erklärte Jelpke. Die von den Behörden als Betreiber der Plattform angesehenen fünf Aktivisten, die die Klage eingereicht hatten, müssten sich schon selbst belasten, um gegen das Verbot klagen zu können. Hintergrund: Der 6. Senat des BVerwG hatte die Klage mit der Begründung zurückgewiesen, die Aktivisten seien nicht klageberechtigt. Eine Überprüfung des Vereinsverbots könne »nur der Verein selbst erreichen«. Doch »linksunten.indymedia.org« war und ist kein Verein. Um vor Gericht klagebefugt zu sein, müssten sich die fünf Aktivisten als Betreiber der Plattform outen. Damit würden sie sich aber in einem parallel gegen sie laufenden Verfahren wegen »Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung« belasten. Der Anwalt der Kläger, Sven Adam, kündigte eine Verfassungsbeschwerde an. »Ein derartiger Angriff auf die Pressefreiheit muss einer gerichtlichen Prüfung zugänglich gemacht werden können«, zitierte ihn das Portal Netzpolitik.org.

Rico Gebhardt, rechtspolitischer Sprecher der Linksfraktion im sächsischen Landtag, erklärte, das Gericht habe die »eigentlichen Fragen der Reichweite der Presse- und Meinungsfreiheit ungeklärt gelassen«. Es habe allerdings, anders als es das Bundesinnenministerium behaupte, keineswegs entschieden, ob das Vereinsverbot gerechtfertigt ist oder nicht. Mit dem Urteil sei jetzt immerhin der Weg frei für die grundrechtliche Prüfung des »Vereinsverbots« durch das Bundesverfassungsgericht.

Anja Sommerfeld vom Bundesvorstand der Roten Hilfe erklärte, dass das Gericht »der Kriminalisierung alternativer Medien« keinen Riegel vorschiebe, sei skandalös. Um das Verbot durchsetzen zu können, habe das Innenministerium »einen Verein konstruiert, der nie existierte«. Nun lehne das BVerwG eine inhaltliche Prüfung des Verbots ab, weil nur dieser Verein klageberechtigt sei. Damit führe es die Situation ad absurdum.

Die Berliner Politikwissenschaftlerin und Bloggerin Detlef Georgia Schulze wies am Donnerstag gegenüber jW darauf hin, dass das Urteil Rechte der Autoren und Leser der »Linksunten«-Seite »völlig unberücksichtigt« lasse. Als frühere Autorin und Leserin der Plattform werde sie jetzt ihre Klage vor dem BVerwG vorantreiben, die sich auf die Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit beziehe. Schulze regte eine Neugründung der Plattform und »die Schaffung einer neuen Herausgeberstruktur« an. Dabei müsse debattiert werden, ob künftige Betreiber sich etwa mit Kommentaren zu militanten Aktionen zurückhalten sollten, um nicht als »Ersatzorganisation« erneut verboten zu werden.

Der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen begrüßte auf Twitter das Leipziger Urteil. Am Donnerstag schrieb er: »›Linksunten.Indymedia‹ war die erste linksextremistische Vereinigung, die seit Inkrafttreten des VereinsG 1964 verboten wurde. Ich hoffe, dass das Urteil den Bundesinnenminister ermutigt, in Kürze weitere gefährliche linksextremistische Bestrebungen zu verbieten.«