Abgestürzte Maschine in Afghanistan ist US-Militärflugzeug

Jose Luis Magana/AP/dpa US-Verteidigungsminister Mark Esper in Washington am Montag

Washington. Bei dem abgestürzten Flugzeug in Afghanistan handelt es sich nach Angaben der US-Luftwaffe um ein US-Militärflugzeug. Das sagte der Stabschef der Luftwaffe, General Dave Goldfein, am Montag vor Journalisten. Details über mögliche Opfer wurden zunächst nicht bekannt. Das Flugzeug war am Montag mittag (Ortszeit) im Bezirk Deh Jak abgestürzt.

Dem US-Militär lägen allerdings keine Hinweise vor, dass die Maaschine abgeschossen wurde. Der Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan, Oberst Sonny Leggett, erklärte am Montag, die Ursache für den Absturz der Maschine vom Typ Bombardier E-11A werde ermittelt. Angaben über den Verbleib der Crew machte Leggett nicht.

US-Verteidigungsminister Mark Esper hatte den Vorfall zuvor lediglich mit den Worten kommentiert, er wisse über die Situation Bescheid, habe zu diesem Zeitpunkt aber nichts weiter zu berichten. Die aufständischen Taliban reklamieren, das Flugzeug abgeschossen zu haben. (dpa/jW)