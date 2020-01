Florian Illies verlässt Rowohlt: Das war’s auch schon

Jens Ressing/dpa Braucht einen neuen Verleger: Der Hamburger Rowohlt-Verlag

Hamburg. Erneuter Wechsel an der Spitze des Rowohlt-Verlages: Nach nur einem Jahr verlässt Florian Illies zum Herbst überraschend den Hamburger Traditionsverlag. »Florian Illies wird auf eigenen Wunsch im Laufe dieses Jahres als Verleger bei Rowohlt ausscheiden. Der Termin seines Weggangs wie auch die Frage der Nachfolgeregelung werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben«, teilte Rowohlt am Freitag in Hamburg mit. Der Autor Illies (»Generation Golf«, »1913«) leitet den Verlag seit Januar 2019. Er verlasse das Haus aus persönlichen Gründen und »mit einem weinenden Auge«, sagte Illies laut Pressemitteilung. Er wolle sich dem Schreiben widmen.

Illies war unter anderem Leiter des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und der Zeit, wo er seit 2017 Mitglied des Herausgeberrates ist. Von 2011 bis 2018 war er Geschäftsführer und Leiter des Auktionshauses Grisebach in Berlin. Illies folgte bei Rowohlt auf Barbara Laugwitz, die den Verlag seit 2014 geleitet hatte. Die Entlassung von Laugwitz hatte Turbulenzen ausgelöst, namhafte Autoren hatten in einem offenen Brief die Entscheidung kritisiert. Sie wechselte im März 2019 zu den Berliner Ullstein-Buchverlagen. (dpa/jW)