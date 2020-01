Die letzten vier

Sydney. Alexander Zverev steht zum ersten Mal bei einem Grand Slam in der Runde der letzten vier. Bei den Australian Open verlor der Deutsche am Mittwoch gegen den Schweizer Stan Wawrinka zwar den ersten Satz binnen 24 Minuten mit 1:6, zog dann aber mit 6:3, 6:4, 6:2 ins Halbfinale ein. Dort trifft der 22jährige am Freitag auf den Weltranglistenersten Rafael Nadal oder den Weltranglistenfünften Dominic Thiem. Das erste Halbfinale am Donnerstag bestreiten der Schweizer Roger Federer und der serbische Titelverteidiger Novak Djokovic. (sid/jW)