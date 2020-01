Der Besessene

Jerome Miron/USA TODAY Sports/REUTERS »Es gibt kein ›fast‹. Es gibt Gewinnen und Verlieren, dazwischen gibt es nichts« – Kobe Bryant

Der überraschende Unfalltod des ehemaligen Basketballsuperstars Kobe Bryant am Sonntag hat auch außerhalb der Sportwelt viel Trauer ausgelöst. Die Bestürzung erklärt sich daraus, dass Bryant während seiner 20jährigen Profikarriere den Basketball dominierte, wie nur wenige Spieler vor ihm.

Dabei war seine größte Stärke auf dem Feld weder sein verblüffendes Talent noch seine außergewöhnliche Athletik, sondern sein unbändiger Ehrgeiz. Wie Michael Jordan war Bryant davon besessen, der Beste sein zu wollen. »Es gibt kein ›fast‹. Es gibt Gewinnen und Verlieren, dazwischen gibt es nichts«, sagte er einmal. Dieser Antrieb machte ihn zu einem der bedeutendsten Basketballer seiner Generation. Doch seinen Mitspielern machte es der Shooting Guard schwer, ihn zu lieben.

Denn aufgrund seines enormen Ehrgeizes vergaß Bryant oft, dass Basketball ein Mannschaftssport ist. Er wollte jeden Punkt machen, immer werfen, wenn sich die Gelegenheit bot. Die Mitspieler schienen ihm dabei lange lediglich Erfüllungsgehilfen zu sein, manchmal gar hinderlich. Seinen ruppigen Umgangston gegenüber Teamkollegen hatte Bryant mit seinem Vorbild Jordan gemein. Auch Ähnlichkeiten im Spielstil lassen sich nicht abstreiten: die kaum zu verteidigen Fadeaway Jump Shots, bei denen der Spieler rückwärts vom Korb wegspringt, die Vorliebe für schwierige Würfe in entscheidenden letzten Sekunden. Doch bei allen Vergleichen: Kobe Bryant spielte vor allem wie Kobe Bryant. »Maximale Geschwindigkeit, maximale Präzision« war sein Credo; sich selbst nannte er dementsprechend »Black Mamba«.

Der fünffache Meister verbrachte seine gesamte Profikarriere bei den Los Angeles Lakers. Es war unmöglich, ihn sich in einem anderen als dem lila-goldenen Trikot vorzustellen. Seine wohl beste Zeit waren die beiden Meisterschaftssaisons von 2009 und 2010. Bryant war der beste Spieler seiner Mannschaft, der unumstrittene Anführer. Beim Titel-Hattrick von 2000 bis 2002 hieß der Star des Teams noch Shaquille O’Neal. Der Center war so etwas wie das charakterliche Gegenstück zu Bryant, ein Mensch, bei dem der Spaß am Spiel im Vordergrund stand und der es mit der Disziplin nicht so genau nahm. Es kam zum Machtkampf. Bryant setzte sich durch, und O’Neal wechselte 2004 zu den Miami Heat. Spätestens ab da war Los Angeles Bryants Stadt, die Lakers sein Team.

Passenderweise erinnern sich die meisten seiner Fans wohl nicht zuerst an die Meisterschaften, sondern an den 22. Januar 2006. An diesem Abend legte er gegen die Toronto Raptors 81 Punkte auf. Eine Ausbeute, die seitdem kein Spieler mehr erreichte (nur der legendäre Wilt Chamberlain hatte 1962 100 Punkte gemacht). Auch bei seinem letzten Match im April 2016 gegen die Utah Jazz drehte er noch einmal auf. 60 Punkte lieferte er zum Ausstand – bei 50 Versuchen. Bryants Karriere konnte nur so zu Ende gehen: Indem er jeden Ball warf, der ihm in die Hände kam. Ob das nun effizient war oder nicht, kümmerte im Staples Center von Los Angeles niemanden.

Fast schon vergessen war damals eine Episode, die schwerer wog als eine egoistische Spielweise. 2003 war Bryant in Verdacht geraten, eine 19jährige Hotelangestellte vergewaltigt zu haben. Das Strafverfahren platzte, weil die Frau nicht mehr aussagen wollte, schließlich einigte man sich außergerichtlich. Viele werden daran nicht gerne erinnert: Die Washington Post beurlaubte ihre Reporterin Felicia Sonmez, weil diese kurz nach Bryants Tod auf Twitter den Link zu einem Bericht über die Vorwürfe geteilt hatte. Sie untergrabe damit die Arbeit ihrer Kollegen, hieß es.