Noch einmal für Tania

Silvio Beck Eine macht sich morgen auf den Weg nach Lateinamerika. Laura Mitzkus als Tamara Bunke

Berlin. Die ostdeutsche Guerrillera Tamara Bunke war in der DDR weltberühmt, dementsprechend ist ihr Name in der erweiterten BRD kaum mehr wem geläufig. Grund genug, sich mit der tapferen Internationalistin zu beschäftigen, die als »Tania la Guerrillera« an der Seite Ernesto »Che« Guevaras in Bolivien kämpfte und fiel. Die 2018 erfolgreich an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) uraufgeführte Theaterinszenierung »Tamara Bunke. Eine Heldin wird gemacht« des Recherchekollektivs »Vajswerk« wird nun für drei Vorstellungen wiederaufgenommen. Darin wird das Nachleben der Tamara Bunke aus fünf verschiedenen Perspektiven verhandelt: »Eine wandelt auf ihren Pfaden. Einer will sich nicht auf solche zwingen lassen. Einer sitzt im Herzen der Bestie. Eine enttarnt Tania als Doppel-/Drei-/Vierfachagentin. Eine macht sich morgen auf den Weg nach Lateinamerika«, heißt es im Ankündigungstext. Wer wissen möchte, was das bedeutet, muss sich heute oder in den nächsten zwei Tagen auf den Weg nach Oberschöneweide machen. Es spielen, unter der Regie von Felicitas Braun und Christian Tietz, Charles Toulouse, Laura Mitzkus, Julia Jägle, Janetta Stroutchenkov, Mathis Eckelmann und jW-Autor Markus von Schwerin. (jW)

30.1.–1.2., jeweils 18 Uhr, HTW-Gebäude A, Wilhelminenhofstraße 75A, Berlin-Oberschöneweide, Eintritt 8, erm. 5 Euro, VVK: info@vajswerk.de

vajswerk.de