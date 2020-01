Staat verkauft Air India

Punit Paranjpe/REUTERS Die staatliche Air India (Archivbild) konnte von der Pleite großer Konkurrenten bisher kaum profitieren

Um 18 Prozent war das Passagieraufkommen im indischen Flugverkehr noch 2018 gestiegen. Mit solchen Zuwachsraten konnte das zurückliegende Jahr 2019 allerdings nicht aufwarten. Im April war die Zahl der Fluggäste sogar um 4,5 Prozent zurückgegangen. Wieder im zweistelligen Bereich waren die Werte dann im November mit einem Plus von 11,86 Prozent, wie die Wirtschaftszeitung Economic Times vergangene Woche vermeldete. Zwar können andere Branchen der je nach Zählweise dritt- bzw. viertgrößten Volkswirtschaft der Welt von zweistelligen Zuwächsen nur träumen. Dennoch waren die 2019 beobachteten Schwankungen im bisherigen Boomsektor auf dem Subkontinent eher ernüchternd.

Einer der Hauptgründe dafür war die Pleite des großen Mitkonkurrenten Jet Airways. Knapp drei Jahrzehnte war die älteste und zuletzt größte private Fluggesellschaft des 1,3-Milliarden-Einwohner-Staates im Geschäft gewesen und dabei zum wichtigsten Konkurrenten des Staatskonzerns Air India (AI) aufgestiegen. Wachsende Liquiditätsprobleme machten Jet Airways bereits seit längerer Zeit zu schaffen, als am 17. April bekannt wurde, die Führungsetage des Unternehmens habe die Notbremse gezogen und den Betrieb eingestellt. Die Gläubiger wollten keine nochmalige Finanzspritze gewähren. 20.000 Jobs waren betroffen.

Dabei hatte es noch zwei Monate zuvor so ausgesehen, als wäre die Rettung des angeschlagenen Unternehmens unter Dach und Fach. Da hatte sich das Gläubigerkonsortium unter Führung der State Bank of India bereit erklärt, ihre Guthaben gegenüber der Airline in eine Beteiligung umzuwandeln und dazu noch einmal frisches Geld nachzuschießen. Seither gehörte der Konzern faktisch zu 51 Prozent den Gläubigern. Aber auch die zugesagten 15 Milliarden Rupien (ca. 190 Millionen Euro) konnten das Aus nicht mehr abwenden. Die Gesamtschuldenlast von umgerechnet über einer Milliarde Euro erwies sich als erdrückend. Zudem waren von 119 Maschinen zuletzt nur noch um die 40 geflogen, was die Einnahmen aus dem operativen Geschäft weiter stark reduziert hatte.

Seit der Pleite sind die Flugpläne in Indien deutlich übersichtlicher geworden. Jet Airways war indes nicht nur stark auf dem inländischen Markt engagiert, sondern hatte auch diverse Langstreckenverbindungen bedient. Wer beispielsweise aktuell von Deutschland nach Mumbai oder Delhi fliegen will, bemerkt die Ausdünnung bei den Optionen deutlich. Im Mai 2019 war Jet-Gründer Naresh Goyal musste die Maschine verlassen, die Richtung Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten starten sollte. Der Oligarch musste wegen der Lage des Unternehmens vorläufig im Lande bleiben. Im August nahmen Ermittler seine Konten ins Visier, und ­Goyal musste sich zuletzt im November einem intensiven Verhör durch Mitarbeiter des ED, einer der nationalen Ermittlungsbehörden, unterziehen. Die Staatsorgane wollten offensichtlich verhindern, dass sich Goyal wie sein früherer Konkurrent Vijay Mallya ins Ausland absetzt. Mallya war Gründer und Chef der Fluggesellschaft Kingfisher Airlines, die 2012 mit einem ähnlichen Paukenschlag aufgeben musste. Seine Auslieferung aus Großbritannien wird von Neu-Delhi bislang vergeblich gefordert.

Trotz des Wegfalls wichtiger »Wettbewerber« hat Air India nur bedingt von den Pleiten profitieren können. Bei den Kampfpreisen, die nach wie vor aufgerufen werden, ist es für den seit Jahren problembehafteten Staatskonzern schwierig, nennenswerte Gewinne zu erzielen. Nun wurde zum Wochenstart die Nachricht publik, dass die Regierung den Verkauf plane.

Bis zum 17. März läuft die Ausschreibungsfrist, in den anschließenden zwei Wochen bis Monatsende soll dann feststehen, welche qualifizierten Bieter es gibt. Zum Verkauf stehen AI selbst und die Billigtochter AI Express sowie 50 Prozent des Serviceunternehmens JV AI-SATS. Derzeit ist Air India mit Schulden von gut 600 Milliarden Rupien, umgerechnet etwa 7,7 Milliarden Euro, belastet. Schon 2018 war eine Teilprivatisierung versucht worden, damals sollte immerhin noch ein Viertel der Anteile beim Staat verbleiben. Das ist jetzt anders: Zwar ist der Erhalt der Marke zumindest für eine gewisse Zeit festgeschrieben, der neue Eigentümer könnte ansonsten aber mit einer kompletten Übernahme frei schalten und walten.

Verbliebene private Konkurrenten haben vom Jet-Airways-Aus deutlich stärker profitieren können als AI. Indigo und Spicejet übernahmen einige der freigewordenen Routen, orderten zusätzliche Maschinen. Indigo konnte im letzten Quartal 2019, wie die Times of India schreibt, ein Gewinnplus von 168 Prozent verbuchen.