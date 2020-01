Freispruch für Guerilla

EPA/STEPHANIE LECOCQ/dpa Proteste gegen die türkische Regierung in Brüssel am 17. November 2016

Die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ist keine »terroristische Organisation«, sondern eine Partei in einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt, und kann daher nicht durch das nationale Antiterrorgesetz verurteilt werden. Diese bereits im vergangenen Jahr vom belgischen Revisionsgericht getroffene Entscheidung wurde am Dienstag endgültig und für alle beteiligten Verfahrensparteien bindend vom Kassationshof in Brüssel bestätigt.

Hintergrund war ein Verfahren gegen rund 40 Kurden, denen Spendensammlung, Propaganda und Rekrutierung für die PKK vorgeworfen wurde. Im Jahr 2010 hatte die Polizei deswegen die Studios des Satellitensenders Roj TV, die Räumlichkeiten des Kurdistan Nationalkongresses (KNK) und anderer legaler kurdischer Institutionen in Belgien durchsucht und mehrere hochrangige kurdische Diplomaten festgenommen. In einem weiteren Prozess wurde einem Kurden vorgeworfen, Kommunikationstechnik in den Nordirak exportiert zu haben, die laut Staatsanwaltschaft an die Guerilla weitergereicht worden sei.

Nach Auffassung der Verteidigung handelt es sich beim Konflikt in der Türkei nicht um eine Form von Terrorismus, sondern um einen Bürgerkrieg zwischen dem Staat und einer Bevölkerungsgruppe, die es als notwendig erachtet, sich auch unter Einsatz von Gewalt gegen Diskriminierung und Unterdrückung zu verteidigen. Die seit Mitte der 80er Jahre aktive Guerilla sei hinreichend organisiert und strukturiert, um als bewaffnete Kraft und nicht als irreguläre Gruppe bezeichnet zu werden. Angriffe auf militärische Ziele der Türkei könnten nicht als kriminelle Handlungen bewertet werden. Damit unterstehe die Guerilla dem Kriegsrecht, während das belgische Antiterrorgesetz ausdrücklich nicht auf Konfliktparteien innerstaatlicher Konflikte im Sinne des Völkerrechts anwendbar sei, hatten die Verteidiger argumentiert. Dieser Einschätzung war das Revisionsgericht im März 2019 im wesentlichen gefolgt, die Staatsanwaltschaft hatte allerdings beim Obersten Gerichtshof Widerspruch eingelegt. Mit dem jetzigen Beschluss des Kassationshofes ist die Entscheidung rechtsgültig.

Jan Fermon, einer der Verteidiger der angeklagten kurdischen Politiker, nannte die Entscheidung »ein bedeutendes Urteil, das im Einklang mit internationalem Recht steht«. Fermon drückte seine Hoffnung auf, dass dieses Urteil in Europa zu einem Umdenken führen und dazu beitragen werde, die kurdische Frage auf einem politischen Weg durch Verhandlungen zu lösen. Dies beträfe insbesondere die EU-Terrorliste, auf der die PKK seit 2002 geführt wird.

Ende 2018 hatte der Europäische Gerichtshof bereits rückwirkend die Listung der kurdischen Partei wegen Verfahrensfehlern für nichtig erklärt. Nach seiner Ansicht hatte der Rat der Mitgliedsstaaten in seinen Verordnungen und Beschlüssen nicht hinreichend begründet, warum die PKK auf der Liste geführt werde. Auswirkungen hatte das damalige Urteil nicht, weil zu dem Zeitpunkt bereits eine neue Listung erfolgt war. Die von einem hinter verschlossenen Türen tagenden Gremium der EU-Regierungen erstellte Terrorliste kommt durch Einstimmigkeit zustande. Anwalt Fermon hofft daher, dass die jetzige Entscheidung des Kassationshofes auch Auswirkungen auf die Haltung der belgischen Regierung gegenüber der Liste haben könnte. »Es handelt sich um eine juristische Entscheidung, keine politische. Auf Regierungsebene wird sie zumindest indirekt Auswirkungen haben.«

Dass Belgien sich allerdings gegen die anderen NATO-Staaten stellen und künftig ein Veto gegen die Listung der PKK einlegen wird, erscheint unwahrscheinlich. So stellte der belgische Außen- und Verteidigungsminister Philippe Goffin am Mittwoch klar, dass es sich bei dem Urteil des Kassationshofes um eine Entscheidung der von der Exekutive unabhängigen Justiz handele. Belgien bleibe seinen Beziehungen zur Türkei verpflichtet, so Goffin. »Die Position Belgiens ist eindeutig: Die PKK ist eine terroristische Organisation.« Belgien werde daher weiterhin mit seinen internationalen Partnern zusammenarbeiten, um den Terrorismus zu bekämpfen.