Verunsicherte Belegschaft

Kay Nietfeld/dpa/lno Die »Verödung der Hamburger Presselandschaft« schreitet voran: Nicht erst mit dem befürchteten Ende der Mopo

Von Medienvielfalt kann in Hamburg schon lange keine Rede mehr sein. Nur noch eine Handvoll Zeitungen berichten in der einst als Pressestadt gerühmten Metropole über das lokale Geschehen. Und jetzt könnten es noch weniger werden. Der traditionsreichen Hamburger Morgenpost droht das Aus. Nach in der vergangenen Woche publik gewordenen Informationen will der heutige Eigentümer der früheren SPD-Zeitung, die Kölner DuMont-Gruppe, offenbar nur die Marke Mopo.de verkaufen, also den Onlineauftritt des Blattes, und zwar an die in Essen beheimatete Funke-Mediengruppe. Das aber, so befürchten Mopo-Betriebsrat und Gewerkschaften, würde zwangsläufig die Auflösung der Printredaktion nach sich ziehen.

Noch in dieser Woche soll in der Frage entschieden werden, daher demonstrierten am Dienstag rund 50 Beschäftigte der Morgenpost, Gewerkschafter und Unterstützer vor der Hamburger Funke-Niederlassung in der City für den Erhalt der Zeitung. Pikant: Das Gebäude ist Sitz von Verlag und Redaktion eines Mopo-Konkurrenten, vom Hamburger Abendblatt, das der Springer-Konzern 2014 an Funke verscherbelte. Von dessen Betriebsrat kam allerdings bei der Demonstration ein deutliches Bekenntnis der Solidarität.

Für die Kamerateams und Fotografen stellten sich die Demonstranten vor dem Gebäude auf und entfalteten ein Spruchband mit der Aufschrift »Wir wehren uns«. Flugblätter wurden an Passanten verteilt, Plakate hochgehalten, auf denen »Mopo bleibt« stand und »Gibt es einen Funken Anstand?«. In einer Ansprache über Megaphon appellierte Mopo-Betriebsratsvorsitzende Nina Gessner an DuMont und Funke, ihrer Verantwortung für die 73 Beschäftigten des Blattes gerecht zu werden.

Sie befürchte, dass der Onlineauftritt Mopo.de, der von der Redaktion jetzt noch »mit hohem Einsatz« gepflegt werde, nach einem Verkauf nur noch mit automatisch generierten Inhalten aufgefüllt und von einem Miniteam betreut würde. Ein Ende für die Mopo würde eine »weitere Schwächung des Lokaljournalismus in Hamburg bedeuten, so Gessner. Sie verwies darauf, dass Anfang des Jahres bereits der Hamburg-Teil der Welt eingestellt worden ist und bei den Hamburger Redaktionen von Zeit und Bild gespart werde.

Stefan Endter, Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) in Hamburg, übte scharfe Kritik am Vorstand von DuMont. Dieser hatte dem Betriebsrat der Morgenpost vorgeworfen, er hätte für Verunsicherung bei der Belegschaft gesorgt, indem er an die Öffentlichkeit ging. Angesichts der Tatsache, dass DuMont seit über einem Jahr den Verkauf seiner Regionalzeitungen prüfe, so Endter, seien die Vorwürfe «absolut unverständlich. Es sei der Verlag der »Unsicherheit säe und Termine immer wieder verschiebe«.

Solidarisch zeigte sich der Betriebsratsvorsitzende des Hamburger Abendblattes, Axel Ritscher. Mit Blick auf den eigenen Verlag erklärte er, man wolle nicht zusehen, wie die »Strategen des Konzerns« die Morgenpost schluckten. Dies würde zu einem »Imageproblem« für das Abendblatt, das in diesem Fall als Zerstörer des Traditionsblattes da stehen würde. Ritscher warnte vor einer »Verödung der Hamburger Presselandschaft«.

Unterstützung bekam die Mopo-Belegschaft am Montag auch von Abgeordneten der Linksfraktion in der Bürgerschaft. So nahm die Fraktionsvorsitzende Sabine Boeddinghaus an der Demo ebenso teil wie Norbert Hackbusch, Sprecher unter anderem für Haushalt und Kultur. »Wenn die Morgenpost auch noch eingestellt wird, wäre das eine Katastrophe für die Medienlandschaft der Stadt«, sagte er gegenüber jW.

Der Onlinebranchendienst Meedia zitierte am Montag aus einer Intranetmeldung, in der DuMont-Chef Christoph Bauer gegenüber den Mitarbeitern einräumte, dass er unter anderem mit Funke verhandelt. Sein Haus verfolge »unterschiedliche Prozessstränge« bezüglich »möglicher Optionen zur Fortführung der Hamburger Morgenpost«. Es sei dabei »das gemeinsame Interesse aller Beteiligten, die Medienvielfalt in Hamburg aufrechtzuerhalten«. Derzeit »gestreute Spekulationen« bildeten nicht den »aktuellen Prozessstand« ab, so Bauer.