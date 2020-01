Mehr Widerstand gegen Macron

REUTERS/Charles Platiau Polizeispezialeinheiten gehen in Paris gegen demonstrierende Feuerwehrleute vor (28.1.2020)

Der französische Staatsrat kritisierte am vergangenen Freitag die geplante »Rentenreform« des Staatschefs Emmanuel Macron als »lückenhaft«. Das war Anlass für laut Gewerkschaftsangaben mehr als eine halbe Million Menschen, am Mittwoch erneut landesweit gegen das neoliberale »Sozialprojekt« des Präsidenten zu protestieren. Der 1799 von Napoleon Bonaparte gegründete Rat aus hohen Verwaltungsbeamten und Politikern kontrolliert laut Verfassung vor allem gesellschaftsrelevante Gesetzesvorhaben der Regierung. Seine 231 Mitglieder forderten Macron und dessen Regierung auf, ihre »Reform« zu »überprüfen« und für »Gerechtigkeit« zu sorgen.

Gewerkschaftsführer der linken CGT und der Force Ouvrière erklärten am Mittwoch, der Staatsrat sei in seiner Analyse »zum selben Ergebnis gekommen« wie ihre Organisationen, die seit dem 5. Dezember den Widerstand gegen Macron auf die Straße tragen. Der Rat hatte auch die Behauptung der Regierung, ihre »Reform« sei für alle Betroffenen »ein Gewinn«, widerlegt. Sollte das Gesetz in seiner vorliegenden Fassung verabschiedet werden, würden Rentner lediglich in zehn von 28 Fällen zu »Gewinnern«.

Rund 280.000 Feuerwehrleute waren bereits am Dienstag nachmittag in ganz Frankreich gegen Macrons Politik und für eine separate Rentenvereinbarung auf die Straße gegangen. Dabei kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und der vom Innenministerium eingesetzten Polizei. Gegen die in Paris außerordentlich populären »Pompiers« gingen die CRS-Spezialeinheiten mit Tränengas und Schlagstöcken vor.

Die CRS hatten zeitweise mehrere Zufahrten zur Pariser Ringautobahn »Périphérique« gesperrt, um die von den Demonstranten angekündigte Blockade dieser wichtigsten Verkehrsader der Metropole zu verhindern. Ihren Sturm auf die Absperrungen brach die Feuerwehr erst ab, nachdem sich die Regierung in einer offenbar mit Einverständnis des Präsidenten eiligst fabrizierten Stellungnahme zu Zugeständnissen bereit erklärte. Premier Édouard Philippe und sein Innenminister Christophe Castaner garantierten den »Pompiers« in ihrer schriftlichen Verlautbarung den Eintritt ins Rentenalter mit 57 Jahren sowie die Erhöhung einer sogenannten »Feuerprämie« von 17 auf 25 Prozent des Monatsgehalts nach gefährlichen Einsätzen am Brandherd.