»Es gibt kein Fegebank-Gefühl in der Stadt«

Guido Kirchner/dpa Will noch höher hinaus: Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Bielefeld, 16.11.2019)

In knapp einem Monat sind Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Bündnis 90/Die Grünen könnten erstmals die SPD überflügeln. Glauben Sie den Einlassungen der Sozialdemokraten, in diesem Fall nicht als Juniorpartner in einer »grün-roten« Regierung zur Verfügung zu stehen?

Ich halte das für ein Wahlkampfmanöver, mit dem die SPD sagen will: Wir sind besser, unser Spitzenkandidat Peter Tschentscher hat bessere Umfragewerte als die Grüne Katharina Fegebank – und wenn ihr Tschentscher als Ersten Bürgermeister halten wollt, müsst ihr uns wählen! Allerdings hat die Hamburger SPD die Mentalität, auf jeden Fall mitregieren zu wollen. Sollten die Grünen vorn liegen, wird Tschentscher wohl ausscheiden und jemand anderes ihn ersetzen, wie zum Beispiel der jetzige Finanzsenator Andreas Dressel.

Die Grünen hätten ja noch die Option einer sogenannten Jamaika-Koalition mit CDU und FDP.

Würden sie auf 30 Prozent kommen, könnte es dafür reichen. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Die Führungsspitze der Grünen in Hamburg würde das sicher gern machen, und es gibt auch einen gewissen Druck der Bundespartei. Aber die Basis würde es nicht mittragen, dass mit CDU und FDP koaliert wird, wenn es auch mit der SPD ginge.

Für wie wahrscheinlich halten Sie eine Koalition aus SPD, CDU und FDP?

Daran glaube ich nicht. Das ist eher so eine Hoffnung von CDU und FDP, die ja unbedingt noch irgendeinen Posten haben wollen.

Das hört sich so an, als ob in diesem Wahlkampf viel taktiert wird. Worauf könnte das schlussendlich hinauslaufen?

Ich denke, die jetzige Koalition wird weitermachen, entweder unter Führung der SPD oder der Grünen – aber auf jedem Fall mit einem größeren Gewicht der Grünen im Senat.

Die Partei profitiert vom Thema Klimaschutz. Welche lokalen Faktoren sind für ihren Aufstieg verantwortlich?

Es gibt in Hamburg eine Krise der CDU, die in den Umfragen derzeit nur bei 15 Prozent liegen. In diese Lücke stoßen die Grünen vor, die für viele gutbürgerliche Wähler, etwa in den Elbvororten, wählbar geworden sind.

Der grüne Landesverband steht wie der der SPD eher rechts, heißt es.

Im Prinzip ja. Fegebanks Mantra ist: »Innovation, Exzellenz, Fortschritt« – etwas anderes hört man von ihr nicht. In einer Diskussion, wie wir sie vor kurzem hatten, ob Luisa Neubauer von »Fridays for Future« in den Aufsichtsrat von Siemens gehen soll, würden Hamburgs Grüne und Fegebank mit großer Begeisterung sofort ja sagen. So sind die gestrickt. Wobei man sagen muss, dass etwa ein Drittel der Mitgliedschaft neu dazugekommen ist, und viele, die für die Partei in die Bürgerschaft einziehen werden, auch neu sein werden. Und bei den jungen Grünen gibt es durchaus progressive Stimmen.

Teilweise hat man das Gefühl, um Fegebank werde ein regelrechter Personenkult getrieben.

Ja, vor allem passt das überhaupt nicht. Es gibt kein Fegebank-Gefühl in der Stadt, es gibt keine Fangemeinde. Aber die gesamte grüne Mannschaft ist dazu verdonnert worden, sich »Team Fegebank« zu nennen. Das ist doch grotesk.

Die Linke lag zuletzt in den Umfragen bei knapp unter zehn Prozent. Rechnen Sie mit einem zweistelligen Ergebnis für Ihre Partei wie 2019 in Bremen?

Ich halte das für machbar. Es gibt allerdings den Hype um die Grünen, gerade bei den jüngeren Wählern. Da muss man abwarten, wie sich das auswirkt. Wir haben eine Schwäche der Linken, aber vor allem eine Schwäche der Parteien insgesamt. Viele junge Leute engagieren sich eher lose in Bewegungen, machen bei Projekten mit. Parteien sind für die wenig sexy.

Ist eine Regierungsbeteiligung Ihrer Partei in Hamburg ein Thema?

Wir haben uns frühzeitig klar positioniert: Wir werden Opposition sein, und wir machen das auch gut. Wir schleimen nicht wie CDU und FDP herum und sagen: Wir machen alles mit für irgendeinen Senatorenposten. Aber ob man eine Regierungsbeteiligung anstrebt oder nicht – auch wir müssen konkrete Konzepte entwickeln. Es genügt nicht zu sagen, dass wir den Kapitalismus überwinden müssen, um die Klimakrise zu lösen. Mobilisieren können wir die Menschen nur, wenn wir konkrete Schritte aufzeigen, wie der Kapitalismus geknackt werden kann.