Wut über Trumps Plan

Mussa Qawasma/REUTERS Palästinenser rufen zum »Tag des Zorns«: In einem Coffee-Shop in Hebron, israelisch besetzte Westbank, am Dienstag abend

US-Präsident Donald Trump und der israelische geschäftsführende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu haben am Dienstag abend den lang erwarteten Nahost-»Friedensplan« vorgestellt. Demnach sollen die Palästinenser zumindest auf dem Papier einen eigenen Staat bekommen. Allerdings lediglich auf knapp 70 Prozent der Fläche des Westjordanlands und im Gazastreifen, die mit einem Tunnel für Hochgeschwindigkeitszüge miteinander verbunden werden sollen. Die israelischen Siedlungen, deren Völkerrechtswidrigkeit in zahlreichen UN-Resolutionen festgestellt worden ist, sollen dem Staat Israel zugeschlagen werden, genau wie die syrischen Golanhöhen, deren Annexion Trump bereits im März 2019 anerkannt hatte. Keine einzige Grenze soll laut dem »Frieden durch Wohlstand« betitelten Plan von den Palästinensern kontrolliert werden und ein künftiger Palästinenserstaat entmilitarisiert sein. Vorbedingung soll zudem eine palästinensische Anerkennung Israels als jüdischer Staat, der Verzicht auf die Rückkehr der Flüchtlinge sowie die Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen sein.

Besonders die Bezeichnung Jerusalems als »ungeteilte Hauptstadt« Israels wird weltweit kritisiert. Die durch Trumps gleichzeitige Behauptung, Ostjerusalem werde die Hauptstadt des zu gründenden palästinensischen Staates, entstandene Verwirrung löste Netanjahu auf: Der östlich von Jerusalem gelegene und durch die israelische Mauer von der Stadt getrennte Vorort Abu Dis solle als Hauptstadt fungieren. Und der anvisierte Stopp des Siedlungsbaus soll sich auf Gebiete beschränken, die der Plan für den Palästinenserstaat vorsieht – also weder auf Jerusalem noch auf das Jordantal und die großen Siedlungsblöcke.

Trump und Netanjahu hatten während ihrer Pressekonferenz wie zwei Wahlkämpfer gewirkt, die sich für die israelischen Parlamentswahlen im März und die US- Präsidentschaftswahlen im November in Stellung bringen. Außerdem stehen beide innenpolitisch unter Druck. Nach ihrem Auftritt drängte Israels Rechte auf die umgehende Annektierung von 30 Prozent des besetzten Westjordanlands. Der ultrarechte Verteidigungsminister Naftali Bennett sprach am Mittwoch von einer »einmaligen Gelegenheit«. Israel müsse noch vor der Wahl alle Siedlungen im Westjordanland sowie das Jordantal seinem Staatsgebiet zuschlagen.

Jerusalem stehe nicht zum Verkauf, konterte der palästinensische Präsident Mahmud Abbas und nahm damit auch auf die im Trump-Plan in Aussicht gestellten Investitionen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar Bezug, die den Palästinensern eine Zustimmung schmackhaft machen sollen. Die Palästinenser riefen zu einem »Tag des Zorns« auf. Tausende demonstrierten bereits in der Nacht zu Mittwoch.

Während der Kreml die Details des Plans noch studieren will, der deutsche Außenminister »Fragen« hat, die er mit den EU-Partnern besprechen will, Riad Verhandlungen befürwortet und Bahrain, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate gar ihre Botschafter zur Pressekonferenz im Weißen Haus geschickt hatten, fanden andere deutlichere Worte: Die Arabische Liga prangerte eine »bedeutende Verletzung der legitimen Rechte der Palästinenser« an, und aus dem syrischen Außenministerium verlautete, die US-Politik verfolge einzig und allein das Ziel, Israel zu dienen. Die Vizevorsitzende der Linksfraktion, Heike Hänsel, erklärte, der Plan sei »zum Scheitern verurteilt«, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, meldete völkerrechtliche Bedenken an.