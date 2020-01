Graz. In der österreichischen Basketballbundesliga sind möglicherweise mehrere Spiele manipuliert worden. Es bestehe der Verdacht des Wettbetrugs bei vier bis fünf Spielen des Bundesligisten UBSC Graz, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz am Dienstag. Fünf Spieler des Vereins waren am Montag wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr festgenommen worden. Es sei offensichtlich auf Spiele gewettet worden, die der Klub verlieren sollte, sagte Graz-Manager Michael Fuchs. Anfang Januar habe es erste Hinweise auf verdächtiges Verhalten der Spieler gegeben. »Es ist ein schlechter Tag für den österreichischen Sport«, meinte Fuchs. (dpa/jW)