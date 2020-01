Im Zweifel: Verbieten

Bart van Overbeeke Fotografie/ASML/Handout via REUTERS Begehrtes Objekt: Montage eine Anlage zur Chipproduktion des niederländischen Herstellers ASML

Vom Handelskonflikt zwischen den USA und China sind auch Unternehmen betroffen, die nicht zu den Streitparteien gehören. Ein Beispiel: der Technologiekonzern ASML aus Veldhoven in den Niederlanden. Die Firma würde liebend gerne nach China exportieren, doch die niederländische Regierung schiebt dem seit Monaten einen Riegel vor – aus Angst vor US-Sanktionen.

ASML hat vor einiger Zeit ein Verfahren entwickelt, das Chipherstellern unter Einsatz von extremer ultravioletter Strahlung (EUV) ermöglicht, leistungsfähigere Schaltkreise herzustellen. Die Maschinen, bei denen ASML das Monopol besitzt, sind überall heiß begehrt, inzwischen werden nach Schätzungen von Wirtschaftsexperten rund 60 Prozent der Computerchips mit der Technologie hergestellt. Die Folge: In den zurückliegenden fünf Jahren konnte das Unternehmen seinen Gewinn mehr als verdoppeln, wie aus dem neuesten Geschäftsbericht für 2019 hervorgeht.

Der chinesische Chiphersteller SMIC hätte gerne eine der teuren Anlagen (Stückpreis: über 100 Millionen Euro), von denen ASML nur ein paar Dutzend im Jahr herstellt. Aber aus dem lukrativen Geschäft wird vorerst nichts. Grund: Die Regierung in Den Haag hat ihr Veto eingelegt. Als Begründung dient das »Wassenaar Abkommen« von 1995. Dort ist eine Reihe von Gütern aufgelistet, die auch für militärische Zwecke genutzt werden könnten und deren Export besonderer Kontrolle unterliegt. Insgesamt haben mehr als 40 Länder dem Abkommen zugestimmt, darunter neben den Niederlanden auch wichtige Rüstungsexporteure wie Russland, Frankreich, Indien, Japan, die Vereinigten Staaten und Deutschland.

Die beteiligten Staaten müssen den Empfehlungen des Abkommens nicht folgen, sie können weiterhin selbst entscheiden, ob sie für bestimmte Güter ein Exportverbot verhängen. Zumindest theoretisch. Im Falle von ASML wird die niederländische Regierung allerdings von den USA unter Druck gesetzt, wie die Nachrichtenagentur Reuters am 6. Januar mit Verweis auf anonyme Quellen meldete. US-Außenminister Michael Pompeo soll demnach während eines Besuchs des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Washington im Sommer 2019 auf ein Exportverbot gedrängt haben.

»Die Vereinigten Staaten wollen verhindern, dass China zum Beispiel einen Vorsprung bei der künstlichen Intelligenz bekommt«, kommentierte die niederländische Wirtschaftszeitung NRC Handelsblad am Freitag in ihrer Onlineausgabe. Die USA fürchten, China könnte mit Hilfe von ASML einen erheblichen Vorteil in einem möglichen Cyberkrieg erhalten. Genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger: Washington will die eigene Chipindustrie gegen die chinesische Konkurrenz schützen, so ein aktueller Bericht der US-»Denkfa­brik« CSET. Das kann allerdings nur gelingen, wenn Zulieferbetriebe wie ASML ihre innovative Technologie nicht mit China teilen.

ASML hatte 2018 eine Exporterlaubnis für China erhalten, aber die wurde im Juni 2019 nicht verlängert. »Die Niederlande wissen, dass es eine große geopolitische Sensibilität rund um diese Technologie gibt. Aber die Entscheidung liegt bei der Regierung und nirgendwo sonst«, sagte ASML-Chef Peter Wennink am 22. Januar in einem Interview mit dem NRC. Die chinesische Firma, die an den Maschinen interessiert sei, stehe auf keiner »schwarzen Liste« versicherte Wennink, ASML mache mit ihr schon seit 20 Jahren Geschäfte.

Die Volksrepublik verfügt zwar über die größte Elektronikindustrie der Welt, muss aber fast alle dafür benötigten Chips und Prozessoren einführen – vor allem aus den USA. »China importiert mehr als 50 Prozent der weltweit produzierten Chips«, sagt Wennink. Das Land hat deshalb großes Interesse an der Technologie aus den Niederlanden, mit der es nicht mehr von Zulieferern aus dem Ausland abhängig wäre. Der US-Bann gegen das chinesische Technologieunternehmen Huawei hat dieses Bestreben nach Autarkie noch verstärkt.

Im Moment benötigen Güter, von denen 25 Prozent der Elemente in den USA gefertigt werden, eine Exporterlaubnis der Vereinigten Staaten. Das trifft auf ASML nicht zu. »Weniger als zehn Prozent der Teile kommen aus Amerika – mehr als 90 Prozent sind europäisch«, sagt Wennink. Washington überlegt jedoch, die Marge für eine Exporterlaubnis demnächst auf zehn Prozent zu senken.

Der Vorstandsvorsitzende von ASML wünscht sich mehr Rückendeckung von der Europäischen Union, doch die hält sich bislang im Hintergrund. Niemand in der Brüsseler EU-Zentrale hat Lust, sich mit dem zollwütigen Donald Trump anzulegen. Ob ASML nach China exportieren dürfe, sei Sache der niederländischen Regierung. Die dortigen Wirtschaftslenker würden solche Entscheidungen aber lieber auf die EU-Ebene verlagern, weil sich die Union besser gegen US-Drohungen wehren könnte als die im Verhältnis kleinen Niederlande.

Die sitzen praktisch zwischen den Stühlen. »Die Wahl ist: Ärger mit den USA oder Ärger mit China«, stellte der Direktor des Centrum voor Strategische Studies in Den Haag, Rob de Wijk, am 21. Januar gegenüber dem NRC Handelsblad fest. Er schlägt vor, erst einmal die Füße stillzuhalten. »Vielleicht weht bald ein anderer politischer Wind in Washington«, so De Wijk. Soll heißen: Am 3. November sind in den USA Präsidentschaftswahlen. Verliert Donald Trump, könnten die Karten vielleicht neu gemischt werden.