Kapital wird nervös

Gareth Fuller/PA Wire/dpa Geht es nach dem BDI, diktiert Brüssel auch künftig London die Handelsregeln (Zufahrt zum britischen Hafen Dover)

Nach jahrelangem Gezerre verlässt Großbritannien am Freitag die EU. Bis Jahresende gilt eine Übergangsfrist. Was dann geschieht, ist unklar. »Zur Erleichterung besteht kein Anlass«, sagte Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI, am Dienstag vor Medienvertretern. Deutschlands Kapital wird zusehends nervös. Schließlich sind hiesige Schlüsselindustrien ex­trem exportabhängig, und der britische Markt ist einer der wichtigsten.

Der Politikwissenschaftler Lee Jo nes geht davon aus, dass der britische Premier Boris Johnson nur ein »relativ begrenztes Freihandelsabkommen« mit der EU anpeilt, wie er Mitte Januar in einer Analyse für »The Full Brexit« erläutert hatte. Dadurch würden vor allem Zölle und Quoten obsolet. Mehr dürfte bis Jahresende ohnehin nicht zu verhandeln und zu ratifizieren sein. Eine Verlängerung der Übergangsfrist hat London bereits ausgeschlossen. Die deutschen Exportkonzerne haben also wenig Grund, auf umfassenden Marktzugang zu hoffen. EU-Chefunterhändler Michel Barnier sieht in den anstehenden Verhandlungen eine »riesige Herausforderung«, wie er am Montag in Belfast sagte.

In der Staatengemeinschaft bleibt man trotzdem selbstbewusst. »Wir haben eine Bevölkerung und einen Markt von 450 Millionen Menschen, Großbritannien hat rund 60 Millionen, wenn das zwei Mannschaften wären, die gegeneinander Fußball spielen, wer hätte dann das stärkere Team?« glänzte Irlands Regierungschef Leo Varadkar am Montag mit einer rhetorischen Frage gegenüber BBC. Diese Macht soll Brüssel nach dem Willen des BDI nutzen, um von der britischen Regierung »ein klares Bekenntnis zu fairen Wettbewerbsbedingungen« zu erzwingen. Gemeint ist die Einhaltung marktradikaler EU-Regeln wie jener zur Beschränkung staatlicher Beihilfen und zum öffentlichen Beschaffungswesen. Sonst könnte sich die Insel Vorteile verschaffen, etwa durch eine finanzielle Förderung der einheimischen Industrie oder das Anlocken von Investoren mit besseren Bedingungen als auf dem Kontinent. »Wir erwarten von Europa ein entschlossenes und starkes Auftreten«, so BDI-Geschäftsführer Lang.

Zugleich machte er keinen Hehl daraus, dass der »Brexit« auch eine Sonnenseite hat: »Großbritannien wird die Konditionen für Unternehmen verbessern, insofern erhöht sich der Bedarf, auch das Steuerrecht in Deutschland anzuschauen«, frohlockte er. Die Strategie der hiesigen Industrie ist damit klar: einerseits die Wirtschaftsmacht der EU nutzen, um den politischen Spielraum der abtrünnigen Briten soweit wie möglich einzuschränken, andererseits den Austritt nutzen, um den Regierenden weitere Steuergeschenke abzuringen.

Dass Großbritannien nach dem EU-Austritt ein »Singapur an der Themse« einrichtet, wie auch beim BDI vermutet wird, ist indes keineswegs gewiss: Johnson weiß, dass seine Machtperspektiven stark davon abhängen, die übergelaufenen Labour-Wähler zu binden. Faktisch haben die Tories unter seiner Führung einen Linksschwenk vollzogen, erläuterte Jones in seiner Analyse. Zumindest dem Parteimanifest nach sollen bestehende Arbeiterrechte garantiert und umfassende öffentliche Investitionen in grüne Technologien und Beschäftigung getätigt werden. Der Mindestlohn wurde bereits deutlich erhöht.

Brüssel zeigt also die Muskeln, London gibt sich desinteressiert, und die Übergangsfrist läuft Ende 2020 ab. Damit wird auch der »No Deal« wieder eine reale Option. Der BDI fordert die Konzerne bereits auf, sich auf dieses Szenario vorzubereiten.