Das Ende der Gemächlichkeit

Andy Brownbill/AP Photo/dpa Verrückter Freitag: Caroline Wozniacki in ihrem wohl letzten Profimatch gegen Ons Jabeur

Vor Beginn der Australian Open (AO) war mehr von Waldbränden und Wetter die Rede als von Tennis. Es schien zweifelhaft, ob das Turnier regulär durchgeführt werden könnte. Die Verantwortlichen nahmen dabei vorhersehbar wenig Rücksicht auf Verluste. Als bei den Qualifikationspartien in Melbourne wegen des hohen Anteils von Rußpartikeln in der Atemluft offiziell davor gewarnt wurde, das Haus zu verlassen, galt das wohl nicht für Tennisspieler. Exemplarisch war der Kollaps der 28jährige Slowenin Dalila Jakupovic in ihrer ersten Qualifikationsrunde am 14. Januar. Die 182. der Weltrangliste musste wegen akuter Atemnot ärztlich behandelt werden und gab ihr Match gegen Stefanie Voegele beim Stand von 6:4, 5:6 auf. Es war ein Warnzeichen. Doch blieb die Erstickung des Turniers durch höhere Gewalten aus. Stürmische Winde, subtropische Regenfälle und eine merkliche Abkühlung sorgten für eine relativ milde erste Woche mit niedrigen Belastungswerten.

Eher schweigsam bedacht wurden zwei relativ prominente Dopingfälle im Vorfeld des Turniers. Der 24jährige Chilene Nicolás Jarry, aktuell Nummer 81 der ATP-Weltrangliste, sowie der Kolumbianer Robert Farah, amtierender Wimbledon- und US-Open-Sieger im Doppel (an der Seite seine Landsmanns Juan Cabal) und Nummer zwei der Doppelweltrangliste, wurden positiv auf anabole Steroide getestet. Keine Heuschnupfenmittel oder Diätpillen oder ähnlicher Kinderkram, sondern klassisches »Roiding«, von dem wir ja oft genug implizit behauptet haben, dass es den heimlichen Alltag auch des Tennisports ausmacht.

Trotz der bösen Vorzeichen verliefen die ersten Runden des Turniers eher gemächlich. Allenfalls der berüchtigte Fabio Fognini sorgte mit erst in Match-Tie-Breaks entschiedenen Fünfsatzmarathons gegen Reilly Opelka und den Lokalfavoriten Jordan Thompson ein bisschen für Aufregung. Fognini hob sich seine wilden Ausbrüche für das Achtelfinale gegen Tennys Sandgren auf. Das Duell der Fieslinge gewann der US-Amerikaner mit großer Unterstützung seines durchdrehenden Gegners.

Auch in der für ihre Unvorhersehbarkeit bekannten Damenkonkurrenz verlief zunächst alles nach Plan. Zum ersten Mal seit Wimbledon 2009 erreichten die ersten zehn Spielerinnen der Setzliste sämtlich die dritte Runde eines Grand Slam. Dann jedoch explodierte das Turnier geradezu. Das begann am Freitag mit dem voraussichtlich letzten Profimatch von Caroline Wozniacki, AO-Siegerin von 2018, die schon vor Turnierbeginn ihren Rücktritt angekündigt hatte. Sie verlor 7:5, 3:6, 7:5 gegen die sehr talentierte Tunesierin Ons Jabeur, die aus diesem Sieg auch weiteres Kapital zu schlagen verstand. Jabeur ist nach ihrem Erfolg im Achtelfinale gegen die Chinesin Qiang Wang die erste arabische Frau im Viertelfinale eines Majors überhaupt.

Wang hatte am verrückten Freitag überraschend die Siegerin des Turniers in Auckland, Serena Willams, in drei Sätzen ausgeschaltet. Parallel verlor die an drei gesetzte Titelverteidigerin Naomi Osaka gegen das 15jährige Supertalent Coco Gauff (USA) glatt in zwei Sätzen. Gauff unterlag dann allerdings im Achtelfinale ihrer an 14 gesetzten Landsfrau Sofia Kenin.

Am Sonnabend schieden mit Karolina Pliskova, Elina Switolina und Belinda Bencic auch die zweite, fünfte und sechste der Setzliste aus. Simona Halep dagegen blieb bisher ohne Satzverlust und trifft im Viertelfinale am Mittwoch auf die 28. der Setzliste, Anett Kontaweit.

Ein weiteres Viertelfinale bestreiten Anastasija Pawljutschenkowa, die nach Brisbane-Siegerin Pliskova auch die leicht angeschlagene Angelique Kerber besiegen konnte, aber noch nie in ihrer langen Karriere das Halbfinale eines Majors erreicht hat, und eine überraschend wiedererstarkte Garbine Muguruza.

Das einzige Damenviertelfinale, das der Setzliste entspricht, ist die Wiederauflage eines Viertelfinals des vergangenen Jahres. Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty trifft auf die an sieben gesetzte Vorjahresfinalistin Petra Kvitova. Beide überstanden ihre Achtelfinals gegen Alison Riske bzw. die von örtlichen griechischen Hooliganhorden unterstützte Maria Sakkari nur knapp. Barty hatte die Partie vor genau einem Jahr klar verloren, ihre letzten drei Matches gegen Kvitova aber erfolgreich gestaltet.