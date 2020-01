Arno Declair The Westler takes it all: Maren Eggert und die Diskokugel

»Hasta la Westler, Baby!« heißt der neueste Abend von Jürgen Kuttner und Tom Kühnel in den Kammerspielen des Deutschen Theaters. Baby? Gab’s da nicht schon mal was? Mit »Capitalista, Baby!« machte das Duo einen Abend über Ayn Rand, mit »Feminista, Baby!« einen über Valerie Solanas’ legendäres »SCUM Manifesto«, dazu kamen in den vergangenen Jahren – allerdings ohne Baby! im Titel – unter anderem Peter Hacks’ »Die Sorgen und die Macht«, Heiner Müllers »Die Umsiedlerin« und »Eisler on the Beach« über Hanns Eisler. An der Wahl der Themen und Texte gibt es wirklich wenig auszusetzen. Nun haben sich die beiden den Westen vorgenommen. »Ein deutsches Theater mit Musik« heißt es im Untertitel, am linken Bühnenrand hat sich der Musiker Matthias Trippner mit Instrumenten und Geräten eingerichtet.

»Es ist Tatbestand, dass dieses Abendland / Die Geschichte immer hat bestimmt«, tönt es im feinsten Wiener Schmäh – das ist Falcos »Männer des Westens«. Wie bei Kuttner und Kühnel nicht unüblich, hat das den Charakter einer Revue, in der lose verbundene Szenen mit musikalischer Untermalung aneinandergereiht werden. Als Moderator fungiert Kuttner selbst. Eine Notwehrmaßnahme sei der Abend, erzählt er eingangs, gegen die grassierende deutsch-deutsche Nationalfeierei (Mauerfall, »Wiedervereinigung«). Schon beim Aufsuchen der Plätze wird dem Publikum per Laufschrift eine andere Bilanz vom Anschluss vorgeführt: Arbeitslose im Osten, Millionäre im Westen, Niedergang von Industrie und Kultur. Es ist eine von Plünderung und Verwüstung.

Zu Beginn wird eine therapeutische Situation dargestellt. Maren Eggert und Peter René Lüdicke sitzen sich auf Stühlen gegenüber, schildern ihre Erfahrungen und Kränkungen. Ost und West, ein Missverständnis, gar Fall für den Psychiater? Bevor man den Gedanken vertiefen könnte, geht das Gespräch in Heiner Müllers »Herzstück« über. »Ihr Herz ist ein Ziegelstein. – Aber es schlägt nur für Sie.« In einer nächsten Szene lehrt Bozidar Kocevski als Cowboy drei Indianer, neben Eggert und Lüdicke ist das noch Katrin Klein, das Marketingvokabular der schönen neuen Welt des Westens. Verkaufen, verkaufen und noch mehr verkaufen! Nie zögern, den Kunden bis zur Einwilligung erschöpfen, immer gute Miene zum bösen Spiel! Die freie Marktwirtschaft hat viele wunderbare Regeln, die man ganz frei zu befolgen hat. Das mussten auch die Menschen im Osten lernen. Unnötig zu erwähnen, dass die besonders eifrigen Bekehrer und Belehrer keineswegs Ahnung von der Materie vorzuweisen hatten. Wer’s kann, tut’s, wer nicht, lehrt’s.

Aber man spricht im Namen der neuen Gottheiten: Markt, Profit, Dienst am Kunden. Die von Jo Schramm eingerichtete Bühne dreht sich immer weiter, von Szene zu Szene. Ein Fundstück der besonderen Art sind die Thesen des britischen Historiker James Hawes. Der vermutet den Grundfehler der deutschen Geschichte im Überqueren der Elbe im 12. Jahrhundert. In Ostelbien hätten die Deutschen die Slawen zu kolonisieren versucht, in der Folge kam mit Preußen der Militarismus, Autoritarismus und Antisemitismus auf.

Den Abend durchziehen Aufzeichnungen von Michael Eberth, der von 1991 bis 1996 Chefdramaturg am Deutschen Theater war und von seiner Zeit als Westler unter der Intendanz Thomas Langhoffs berichtet – und von teils unüberbrückbaren Differenzen zwischen den Mitarbeitern. Nicht unerwähnt bleiben soll das bunte Schlagerpotpourri zum Ende. Die wundervolle Jazz-Adaption von Eislers »Lenin«-Lied. Und die in Auszügen vorgetragene persönliche Erklärung Erich Honeckers, als ihm der Westen mit Triumphgeheul den Prozess machte – wohl einer der größten Momente des Politikers. Weitsichtig warnte er 1992 vor dem »Europa der Reichen« und stellte mit der westdeutschen Totalverurteilung der DDR fest: »Die Idee der sozialen Gerechtigkeit soll wieder einmal endgültig erstickt werden.« Dann der Schlusspunkt, als Maren Eggert im mondänen Pelz vor einer ihre Strahlen freigiebig im Raum verteilenden Disco­kugel die deutsche Version von »The Winner Takes It All« singt. So isser, der Westler.