Klagen gegen Präzedenzfall

Po-Ming Cheung Mehr als 1.500 Menschen demonstrierten am Samstag abend in Leipzig gegen das Verbot der linken Onlineplattform

Freitag nachmittag im »Riff«, einer Kneipe im Stil einer Bar in der Altstadt von Bietigheim bei Stuttgart: schlicht bestuhlt, eher preiswert, irgendwie untypisch schwäbisch. Lokaltermin mit Caro und Antonia. Beide heißen in Wirklichkeit anders, wollen ihren richtigen Namen in keiner Gazette lesen. Das Ministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) von Horst Seehofer (CSU) rechnet das Duo zum Betreiberkreis der inkriminierten Internetplattform linksunten.indymedia.og. Mit drei weiteren Aktivisten klagen sie an diesem Mittwoch vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig. Die fünf wollen das Ende August 2017 nach dem Vereinsgesetz vom BMI verhängte Verbot des Portals kippen. Ein paralleles Verfahren nach § 129 Strafgesetzbuch (StGB) wegen »Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung« ist vorläufig eingestellt worden. Deshalb sind Caro und Antonia vorsichtig.

Was war das für ein Projekt, »Linksunten«? »Eine Plattform von Leuten, die sie genutzt haben, ein Spiegelbild der Aktivität der radikalen Linken. Kurzum: von der Bewegung für die Bewegung«, führt Caro aus. »Linksunten« sei das erste linksradikale digitale Massenmedium gewesen, meint Antonia schmunzelnd. Also kein klandestiner Klub? Beide stutzen ob der Frage. »Wir waren rege Beobachterinnen von ›Linksunten‹, mehr nicht.« Aus Veröffentlichungen wüssten sie aber, dass das Portal als offener Raum aktiver Kommunikation konzipiert war. Nach einer bekanntgewordenen Kameraüberwachung Mitte 2014 seien »Treffen wohl diskreter gewesen«, sagt Caro. Antonia hakt ein: »Na, es hat einfach keine öffentlichen Einladungen mehr gegeben.« Ein Selbstschutz.

»Linksextremistisch«, weil ein Forum gewaltbereiter Gruppen, sei »Linksunten« dem Ministerium zufolge. Damit wurde das Verbot der Medienplattform begründet. Wortkarg gibt sich Seehofers Pressestab: »Mit Blick auf die in Kürze anstehende mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wollen wir uns in der Sache aktuell nicht äußern«, heißt es auf jW-Anfrage. Gesprächsbereiter hingegen ist Irene Mihalic, Innenexpertin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Gegenüber jW erklärt sie: »Es ist wenig sinnvoll, das Problem von Gewaltaufrufen im Netz an einer einzigen Plattform festmachen zu wollen.« Sie vermisse ein Gesamtkonzept der Strafverfolgung, »ohne Grundrechte zu gefährden«. Das Verfahren gegen »Linksunten« tauge da nicht als Vorzeigeprojekt, weil das Vorgehen übers Vereinsrecht von Anfang an zweifelhaft gewesen sei. »Selbst die Initiatoren dürften das wohl nicht zuletzt in Anbetracht der langen Verfahrensdauer inzwischen so sehen«, mutmaßt Mihalic.

Militanzdebatten, Bekennerbriefe, Bastelanleitungen – ins Fadenkreuz der Behörden geriet »Linksunten« vor allem deswegen. Distanzieren wollen sich die Medienaktivistinnen davon nicht. Die Plattform habe »für alle linksradikalen Inhalte ohne hierarchische Gewichtung« gestanden, betont Caro. Antonia legt nach: »Militante Politik gehört dazu.« Das zu ignorieren sei Quatsch. Klagen vor der Klassenjustiz, besonders linksradikal ist das nicht, oder? »Wir schöpfen alle Optionen aus, um Öffentlichkeit herzustellen«, sagt Antonia trocken. Man müsse gegen den Präzedenzfall, ein Medium per Vereinsgesetz verbieten zu wollen, vorgehen.

Knackpunkt des Verfahrens ist, ob die Aktivisten überhaupt klagebefugt sind. Das Bundesverwaltungsgericht müsste dazu die Klagebefugnis auch gegenüber Personen bejahen, die Adressaten der Verbotsverfügung sind und denen von der Verbotsbehörde unterstellt wird, sie seien Teil eines Vereins. Aber »Vereinsmitglieder« wollen Caro und Antonia nie gewesen sein. »Das würde einer Einlassung im 129-Verfahren gleichkommen«, sagt Antonia. Und die komme nicht in Frage. »Wenn ich Vertrauen in den Rechtsstaat hätte«, so die Aktivistin, »müsste das Bundesverwaltungsgericht unsere Klage bestätigen.« Das wahrscheinlichste Szenario sei aber, schätzt Caro, dass die Klage abgewiesen wird und das BVerwG eine Kontroverse über Medienzensur verweigert. Nur: Was bliebe dann übrig? Die breite Solidarisierung mit »Linksunten« aus der radikalen Linken – und die Erkenntnis: »Tut was!«, sagt Caro.

Derweil ist es laut im »Riff« geworden, ringsum Stimmengewirr, hinter der Theke scheppert Geschirr. Freitag abend eben. Caro und Antonia sind ein wenig in Eile, wollen aufbrechen und vor allem gut vorbereitet am Tag der Entscheidung in Leipzig sein.