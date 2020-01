Libyen-Konferenz folgenlos

Renata Brito/AP Photo/dpa Flüchtlinge auf einem Schlauchboot nördlich von Libyen vor ihrer Rettung durch die »Ocean Viking« (September 2019)

Fast 500 im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge hoffen an Bord von zwei Rettungsschiffen auf einen sicheren Hafen in Italien oder Malta. Der Großteil der Geretteten befand sich an Bord des Schiffes »Ocean Viking«, das von der Hilfsorganisation SOS Méditerranée zusammen mit Ärzte ohne Grenzen (MSF) betrieben wird. 407 Menschen seien bei verschiedenen Rettungsaktionen im Mittelmeer an Bord genommen worden, berichtete MSF am Montag auf Twitter. 78 weitere Flüchtlinge waren an Bord des deutschen Rettungsschiffes »Alan Kurdi« der Hilfsorganisation Sea-Eye.

Es habe über das Wochenende und in der Nacht eine ganze Reihe von Rettungsaktionen für in Seenot geratene Flüchtlinge im Mittelmeer gegeben, sagte MSF-Koordinator Aloys Vimard der Nachrichtenagentur AFP an Bord der »Ocean Viking«. »Trotz des Winters und des schlechten Wetters verlassen viele Boote Libyen.« Er fügte hinzu: »Die Überlebenden sagen uns, dass sich die Sicherheitslage in Libyen wegen des Konflikts verschlechtert.« Zuletzt rettete die »Ocean Viking« 184 Männer, Frauen und Kinder in der Nacht zu Montag aus zwei Schlauchbooten in Seenot.

Im vergangenen Jahr hat die Internationale Organisation für Migration (IOM) 1.283 Tote bei Versuchen von Flüchtlingen gezählt, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Die meisten starben auf dem Weg von Nordafrika nach Italien. Insgesamt kamen in den vergangenen fünf Jahren mindestens 19.164 Migranten im Mittelmeer ums Leben.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sieht unterdessen noch einen weiten Weg, um die Beschlüsse des Berliner Libyen-Gipfels umzusetzen. Er habe sich schon während der Konferenz »keine Illusionen darüber gemacht«, dass dazu noch »viel Arbeit« nötig sei, sagte Maas am Montag in Berlin. Es sei jetzt wichtig, die Berliner Beschlüsse über eine Resolution des UN-Sicherheitsrates »abzusichern« und damit auch Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen zu schaffen. An dem Libyen-Gipfel am Sonntag vor einer Woche hatten wichtige Unterstützer der Konfliktparteien teilgenommen. Die zwölf Teilnehmerstaaten verpflichteten sich auf die Einhaltung des Waffenembargos gegen das Land und den Verzicht auf weiteren Unterstützungsleistungen. Die UNO kritisierte am Wochenende jedoch anhaltende Verstöße gegen das Waffenembargo und eine weitere Entsendung ausländischer Kämpfer. (AFP/jW)