Überlebende mahnen

Aleksandra Szmigiel/REUTERS

In Anwesenheit von Holocaust-Überlebenden und Polens Präsident Andrzej Duda haben am Montag die Gedenkfeierlichkeiten zur Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee vor 75 Jahren begonnen. Mehr als 200 Überlebende nahmen am Vormittag an einer ersten Zeremonie auf dem ehemaligen Lagergelände teil (siehe Bild). Begleitet von Duda legten sie an der »Schwarzen Wand« im ehemaligen Stammlager Auschwitz, an der Tausende Gefangene von der SS erschossen worden waren, Blumenkränze nieder. (AFP/jW)