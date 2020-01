Kein Vorbild

Frankfurt am Main. Eintracht Frankfurt hat seinem früheren Präsidenten Rudolf Gramlich wegen dessen Nazivergangenheit posthum die Ehrenpräsidentschaft aberkannt. Diesen gemeinsamen Entschluss von Ehrenrat und Präsidium hat Präsident Peter Fischer bei der Mitgliederversammlung am Sonntag in Frankfurt am Main verkündet. »Ein Ehrenpräsident muss, egal, was er sportlich Positives erreicht hat, auch moralisch und ethisch ein Vorbild sein«, so Fischer. (dpa/jW)