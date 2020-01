Expa/Johann Groder/APA/dpa »Keiner wollte ihn wirklich haben«: Romed Baumann

Romed Baumann stand schnaufend im Zielraum von Kitzbühel, und die Gefühle schüttelten ihn durch wie die berüchtigte Streif-Traverse Sekunden zuvor. Dort, wo Abfahrer ihre größte Bühne haben und wo ihn am Morgen Fans als »Judas« beschimpft hatten, machte sich eine tiefe Genugtuung breit. Nein, gewonnen hatte Baumann nicht, er hatte auch das Podium der Hahnenkamm-Schussfahrt verpasst. Platz sieben aber war ein Meilenstein in seiner Skikarriere. »Des wor a gewaltige Wochn für mi«, sagte der gebürtige Tiroler Baumann, der seit dem Winter für Deutschland an den Start geht.

»Es ist für mich immer noch ein bisschen schwer zu glauben, was da alles passiert ist«, sagte Baumann im Rückblick auf zwölf aufwühlende Monate und ein vorläufiges Happy-End vor 50.000 Fans. Dass der Routinier bei der wichtigsten Abfahrt der Welt einmal bester Deutscher und nur acht Zehntelsekunden langsamer sein würde als der österreichische Sieger Matthias »Mothl« Mayer, das hätte vor einem Jahr keiner geglaubt. Damals schien seine Karriere zu Ende zu sein.

Im Januar 2019 fuhr Baumann noch für den Österreichischen Skiverband (ÖSV) und brach das erste Training auf der Streif ab, weil er sich nicht mehr sicher fühlte. Er, der in Kitzbühel schon einmal Zweiter geworden war, wurde aus dem Aufgebot für das Rennen gestrichen und hatte keine ÖSV-Zukunft mehr. Baumann aber fühlte sich nicht als Skirentner. Und weil er mit einer deutschen Frau verheiratet ist und seit langem in Kiefersfelden wohnt, heuerte er beim Deutschen Skiverband an. »Das ist Wahnsinn, ich war auch so berührt«, sagte Teamkollege Josef Ferstl am Samstag. »Das ist doch eine Hammergeschichte.«

Doch wie in jeder guten Geschichte gab es auch Hindernisse. Nach der Streckenbesichtigung etwa stapfte Baumann aus dem Zielbereich, als ihm Fans wegen seines Nationenwechsels »Judas« nachbrüllten. »Das war schon heftig«, sagte der deutsche Alpin-Chef Wolfgang Maier und ergänzte: »Nein, die waren nicht alle besoffen.« Maier selbst war im Frühjahr nicht begeistert von dem Wechsel. »Keiner wollte ihn wirklich haben«, räumte er ein. »Du bist permanent blöd angemacht worden von gewissen Funktionären, die gesagt haben: Jetzt habt ihr endlich einen Abfahrer, da, jetzt habt’s eine Lusche.«

Baumann zeigte es den Zweiflern und war im Team um Leistungsträger Thomas Dreßen und Routinier Ferstl – die beide am Samstag patzten und jenseits der Top 20 landeten – schnell beliebt. Die österreichischen Verbandsfunktionäre im Ziel wurden sichtbar nervös, als Baumann in der Abfahrt bei einer Zwischenzeit führte und im Begriff war, Mayer den Prestigesieg noch zu entreißen. Wie in Österreich mit Skisportlern umgegangen wird, das hatte Baumann selbst erlebt. Teamkollegen sind Rivalen. Kitzbühel 2019 »war sicher ein Tiefpunkt meiner Karriere«, erzählte der Familienvater. »Ich bin rumgelaufen wie ein geschlagener Hund und habe nicht mehr gewusst, wie ich mich aus dem Loch rausbringe.« Im deutschen Team gelang das Comeback. »Das ist echt Bombe, ich habe das nicht gekannt«, sagte er. »Jeder gönnt es dem anderen und freut sich für ihn.«

Dreßen, der für die Mutprobe Streif das falsche Skimodell gewählt hatte, musste derweil mit Platz 26 »eine g’scheite Watschn« einstecken, wie Cheftrainer Christian Schwaiger meinte. Dreßen sagte schulterzuckend: »Mein Gott, lieber mache ich mal einen Fehler, als dass ich grundsätzlich zu langsam bin und hinterherfahre.« Und Maier versicherte, für ihn sei die vermasselte Rückkehr des Siegers von 2018 »kein Problem«. Nach dem Knie-»Totalschaden« befinde sich Dreßen nach wie vor auf dem Weg zurück, »da setzen wir ihn nicht unter Druck«.

Sieger Matthias Mayer gibt der größte Druck dagegen regelmäßig den nötigen Schwung. Zehntausende Österreicher feierten den Olympiasieger in Abfahrt (2014) und Super-G (2018) in der Gamsstadt. »Cooler wird es nicht«, sagte der 29jährige, »die Stimmung, das Flair, der Mythos – man trainiert ein Leben lang für so eine Sache.« In der Stunde seines Triumphs konnte er sich dennoch auch für seinen ehemaligen Teamkollegen freuen. Er und der zweitplatzierte Vincent Kriechmayr klatschten ehrlich anerkennend, als Baumann am Samstag ins Ziel kam. Die vereinzelten Buhrufe gingen im lauten Jubel unter. Während Meyer noch siegestrunken durch Kitzbühel zog, wollte der Baumann seinen außergewöhnlichen siebten Platz am Abend dennoch nicht: »Feiern tun wir, wenn wir auf dem Podium stehen.«