Zweimal dritte Runde

Melbourne. Alexander Zverev ist Angelique Kerber bei den Australian Open der Tennisprofis in die dritte Runde gefolgt. Der Weltraglistensiebte setzte sich am Donnerstag in Melbourne gegen den Weißrussen Jegor Gerasimow 7:6 (7:5), 6:4, 7:5 durch. Am Samstag hat der 22 Jahre alte Hamburger gegen Fernando Verdasco die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Gegen den Spanier hat Zverev bislang zweimal gewonnen und zweimal verloren. Vor Zverev hatte auch die Kielerin Kerber mit einem 6:3, 6:2 gegen die australische Außenseiterin Priscilla Hon ihre Zweitrundenaufgabe gemeistert. (dpa/jW)