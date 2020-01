Stefan Puchner/dpa »Schritt für Schritt«: Zuletzt gewann der FC Heidenheim am 22. Dezember 3:1 gegen Osnabrück

Holger Sanwald wollte Spieler bleiben Ende der 90er Jahre. Es bedurfte einiger Überredungskünste von Vorstand und Trainer, doch schließlich ließ sich der damals 27jährige erweichen, das Amt des Abteilungsleiters Fußball beim Heidenheimer Sportbund zu übernehmen. Der Verein war in jener Zeit in den unteren Spielklassen Baden-Württembergs beheimatet.

Rund 25 Jahre später ist Sanwald Vorstandsvorsitzender des 1. FC Heidenheim 1846 – die 2007 ausgegliederte Fußballabteilung des Sportbunds. Momentan steht der Klub von der Ostalb auf dem vierten Tabellenplatz – in der zweiten Bundesliga. Dort ist er mittlerweile beheimatet. Es ist die sechste Saison in Folge. Beim Rückrundenauftakt trifft Heidenheim am kommenden Mittwoch auf den VfB Stuttgart.

Sanwald hat den Verein in relativ kurzer Zeit im Profifußball etabliert, was »sehr anstrengend war, aber auch sehr viel Freude bereitet hat«, wie der 52jährige im Gespräch mit der jW sagt. »Man muss sich genau überlegen, ob man das wirklich will.« Die Professionalisierung des unterklassigen Amateurvereins habe einiges an Kraft gekostet. »Bei uns liefen ehrenamtliche und Profistrukturen lange nebeneinander«, so Sanwald. Von Anfang an wollte er eine Entwicklung in kleinen Schritten, »über die Treppe und nicht wie bei einem Fahrstuhl, bei dem man einfach nur auf einen Knopf drückt und nach oben fährt«.

Er frage sich noch immer, »wie die das geschafft haben«, sagt Thomas Jentscher von der Heidenheimer Zeitung gegenüber jW. Sanwald sei es seit seinem Einstieg als Abteilungsleiter gelungen, »fähige Leute um sich zu scharen und eine breite Basis an Sponsoren aufzubauen«. Heidenheim setzt nicht auf einen großen Gönner, »denn wenn der einmal keine Lust mehr hätte, würde alles zusammenbrechen«, so Sanwald.

Um die 500 Geldgeber konnten gewonnen werden, die meisten sind aus der Region. »Es gibt bei uns keine Eintrittsschwelle. Auch wenn jemand nur 100 Euro zahlen möchte, ist er bei uns willkommen«, erläutert Sanwald. Kein Wunder also, dass es in der Voith-Arena mit ihrem Fassungsvermögen von 15.000 Zuschauern »nahezu so viele Businessclubplätze wie in der Allianz-Arena gibt«, so Jentscher.

Auch die Stadt Heidenheim unterstützt den Klub. 18 Millionen Euro hat sie laut Jentscher für den Umbau des Stadions zugeschossen, 27 Millionen kamen vom FC.

Sanwald sieht als seinen größten Verdienst an, die richtigen Leute geholt zu haben. Dafür habe er »ein Händchen«. Das gilt zum Beispiel für Frank Schmidt, einen gebürtigen Heidenheimer, der 2007 vom Spieler zum Trainer wurde. Auch er musste gewissermaßen zu seinem Glück gezwungen werden. Diesmal war es Sanwald, der Schmidt dahingehend bearbeitete, doch die Mannschaft als Trainer zu übernehmen.

»Er hat als Spieler schon immer weitergedacht, das große Ganze gesehen«, beschreibt Sanwald den 46jährigen, bei dem er das Gefühl gehabt habe, »das könnte mal ein richtig guter Trainer werden«. Falsch hat Sanwald mit seiner Einschätzung nicht gelegen, es war Schmidt, der den Verein in den Profifußball führte.

Trainer und Klubchef sind innerhalb des Vereins unumstritten, können frei arbeiten. Jentscher sieht darin eines der großen Heidenheimer Erfolgsgeheimnisse: »Es hilft sicherlich, wenn man auch in schwierigeren Zeiten ruhig weiterarbeiten kann.« Andere Klubs würden dabei schneller panisch agieren.

Von Aktionismus oder Panik ist man in Heidenheim weit entfernt. Das gilt auch für die Transferpolitik. Es gebe »ein klares Anforderungsprofil«, sagt Sanwald. Neuzugänge sollten noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen sein und über einen gewissen Ehrgeiz verfügen. So wie Niklas Dorsch (22), der im Sommer 2018 ablösefrei von der zweiten Mannschaft des FC Bayern kam. Dank guter Leistungen würde ein Weiterverkauf sicher die Vereinskasse füllen. Auch der FC Heidenheim ist trotz der großen Anzahl an Sponsoren auf Transfererlöse angewiesen. Zwar ist der Etat laut Sanwald mittlerweile im oberen Mittelfeld der zweiten Liga angekommen, ohne den profitablen Verkauf von Spielern gehe es aber nicht.

Ziel bleibe, »sich Schritt für Schritt in der zweiten Liga zu etablieren«, so Sanwald. Er sieht weiterhin Wachstumsmöglichkeiten, das Potential in der Region sei noch nicht ausgeschöpft. Jentscher hat zwar Zweifel, ob sich der Zuschauerschnitt noch deutlich steigern lässt, jedoch habe ihn der 1. FC Heidenheim »immer wieder überrascht«.