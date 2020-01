Kabarettistinnen im Porträt

Picture Alliance Multitalent: die Schauspielerin, Chansonsängerin und Kabarettistin Helen Vita im Jahr 1961

Viele Bücher zur Geschichte des deutschen Kabaretts und aufgezeichnete Erinnerungen namhafter Kabarettisten haben in den letzten Jahren den Buchmarkt erobert – allerdings fanden darin nur wenige Frauen Erwähnung. Im Herbst 2019 hat die Journalistin Iris Schürmann-Mock einen längst überfälligen Sammelband über Kabarettistinnen vorgelegt, allerdings unter einem etwas unglücklich gewählten doppeldeutigen Titel: »Frauen sind komisch«. Ausführlich porträtiert werden darin zehn Künstlerinnen, geboren zwischen 1874 und 1980, die auf unterschiedliche Weise und mitunter auf Umwegen den Weg zum Kabarett gefunden haben. Einige wussten bereits früh, dass sie als Schauspielerin oder Tänzerin zur Bühne wollten, und machten eine entsprechende Ausbildung. Andere wiederum wollten Lehrerin, Wissenschaftlerin oder Stewardess werden. Gelungen und äußerst informativ sind der historische Überblick in der Einleitung wie auch der historische Zusammenhang in den Porträts. Zu erfahren ist, welchen Veränderungen der darstellerische Ausdruck der weiblichen Kabarettkünstler unterlag. Während die 1874 geborene Marya Delvard mit Zeilen wie »Ach, wenn ich meinen Schnürleib sehe / ich das Gefängnis mir vorstell’« Furore machte, wurde die 18 Jahre jüngere Valeska Gert mit ihrem körperbetonten, exaltierten Tanz zum lebenden Skandal. Vielfältige Biographien füllen dieses eindrucksvolle Buch. Liesl Karstadt zum Beispiel, die grandiose Partnerin von Karl Valentin, entfloh als junge Frau einem beengenden Elternhaus. Sie war Verkäuferin, bevor sie auf den»Brettern, die die Welt bedeuten«, tanzte, jodelte und Couplets vortrug. Erika Mann gründete 1933 das politische Kabarett »Die Pfeffermühle« und Lore Lorentz 1947 mit dem »Kommödchen« das erste deutsche Nachkriegskabarett unter dem Titel »... positiv dagegen«. In »Die Wut ist jung« brachte Lorentz ihr Anliegen auf den Punkt: »Ich kann die Zerstörer nicht zerstören / doch auf sie zeigen.« Ihre Lieder waren so frech, dass der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß 1959 eine Aussetzung der TV-Übertragungen ihres Programms erwirkte.

Gegen die Spießigkeit der frühen 1960er Jahre sang Helen Vita an. »Ich bin dazu da, um zu singen« war ihr Lebensgefühl. Bereits Bertolt Brecht hatte ihr »komisches Talent« attestiert – 1948 hatte die damals 20jährige in der Uraufführung seines Stücks »Herr Puntila und sein Knecht Matti« in Zürich mitgewirkt. Später attackierte sie mit bissigen Chansons die herrschende Doppelmoral.

Weiter erfahren wir aus dem Band, dass das »Potsdamer Urgestein« Barbara Kuster nach ihrer Arbeit als Lehrerin zunächst Sängerin in der Band »Prolog« wurde. Danach entdeckte sie das Musikkabarett, schrieb Programme wie »Giftzahn der Zeit« (2007) selbst und weiß, »indem ich vom Kleinen berichte, erzähle ich vom Großen«.

»Auf du und du mit dem Stöckelschuh« nennt Maren Kroymann ihr Bühnenprogramm. Sie nennt dies auch »qualifiziertes Lästern« und schockiert manchmal bewusst, um zum Nachdenken anzuregen. Zu ihrem Selbstverständnis als Kabarettistin gehört es, Texte selbst zu schreiben – eine Einstellung, die sie mit vielen ihrer Kolleginnen teilt.

Nicht wegzudenken aus dem aktuellen Kabarett ist auch die 1955 geborene Gerburg Jahnke. Gemeinsam mit Stephanie Überall gründete sie das »Missfits«-Duo, die erste und bisher einzige Comedy- und Kabarettsendung mit rein weiblicher Besetzung: »Das alltägliche Leben, das war unsere Politik.« Als »witzige Großschnauze von nebenan« agiert Jahnke schlagfertig und pointenreich: »Wenn man einmal ganz schlimm Feminismus hatte, geht das nie wieder weg. Ich komm’ sehr gut damit zurecht.« Und Carolin Kebekus rappt im Nonnenkostüm gegen die Sexualfeindlichkeit der Kirche und unterstützt die Kampagne »Armut ist sexistisch«. Schon in jungen Jahren hatten die meisten der vorgestellten Kabarettistinnen eine feine Antenne für Missstände, »das deutliche Gefühl, dass irgend etwas nicht stimmte«.

Für sie wurde das Kabarett so zu einer beruflichen Möglichkeit, Gesellschaftskritik nach außen zu tragen. Sie müssen nicht extra »politisches Kabarett« ins Programm schreiben, um als politisch wahrgenommen zu werden. Die Porträtsammlung ist eine mitreißende und gut zu lesende Reise durch die Welten des weiblichen Kabaretts. Ergänzt werden die Porträts durch ein Glossar mit fünfzig weiteren Kabarettistinnen samt ihren biographischen Daten sowie mit Lesetipps.