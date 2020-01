Vertragspoker in Davos

REUTERS/Jonathan Ernst US-Präsident Donald Trump hat für EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Autozölle im Angebot (Davos, 21.1.2020)

Die Vereinigten Staaten wollen mit Großbritannien bis zum Jahresende ein Handelsabkommen umsetzen. Das teilte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos mit.

Mnuchin wird am Freitag in London erwartet, wo er die Möglichkeiten für schnelle Verhandlungen des Handelsabkommens nach dem EU-Austritt Großbritanniens am 31. Januar ausloten will. Sein britischer Kollege Sajid Javid habe gegenüber den USA den Willen geäußert, im Jahr 2020 sowohl mit Washington als auch mit Brüssel Handelsgespräche abzuschließen, sagte Mnuchin. Die USA und Großbritannien könnten dies angesichts ihrer schon engen Beziehungen leichter erreichen, sagte US-Handelsminister Wilbur Ross. Insbesondere bei Finanzdienstleistungen gebe es bereits ein »ziemlich hohes Maß an Integration und Koordination«. Die Wirtschaft in beiden Ländern sei »sehr ähnlich«.

Am Mittwoch hatten sich in Davos bereits US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Verhandlungen getroffen. Von der Leyen teilte danach mit, sie erwarte eine Einigung im Handelsstreit »in wenigen Wochen«. In Brüssel herrschte am Donnerstag Verwunderung über von der Leyens verbreiteten Optimismus. »Ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht«, sagte der Vorsitzende des Handelssausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange (SPD), gegenüber AFP. Er habe auch mit Beamten der Kommission gesprochen, die den Aussagen ihrer Chefin demnach ebenfalls nicht ganz folgen konnten. EU-Diplomaten betonten, dass kein neues Verhandlungsmandat für die EU-Kommission in Vorbereitung sei. Das bestehende Mandat beschränkt sich auf Industriegüter. Weil der US-Kongress der Regierung seinerseits bislang jedoch kein Mandat erteilt hat, wird offiziell auch darüber nicht verhandelt. Trump hatte am Mittwoch erneut mit Strafzöllen auf Einfuhren von Autos aus der EU gedroht: Die Europäer »haben uns jahrelang ausgenutzt«. Wenn sich das nicht ändere, »müssen wir halt 25 Prozent Zoll auf ihre Autos erheben«, sagte Trump dem US-Sender Fox Business Network.

Deutsche Konzernchefs nutzten das Weltwirtschaftsforum am Donnerstag als Bühne, um ihren Forderungen nach weiterer Liberalisierung der Wirtschaft Gehör zu verschaffen. »Es wird immer nach Staatsausgaben zur Ankurbelung der Wirtschaft gerufen, aber ich denke, wir haben fundamentalere Probleme, die wir angehen sollten«, sagte Deutsche-Post-Chef Frank Appel in einer Diskussionsrunde, in der es um Wachstumsförderung in Europa ging. Vor allem sollte die Regulierung zurückgefahren werden, sagte der Manager. Die Post betreibe beispielsweise viele Frachtflugzeuge, und die fragmentierte Luftraumüberwachung in der EU sei »Nonsens«. Der italienische EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte, die Stimmung in Brüssel sei keineswegs, mehr auf Regeln und Grenzen für die Wirtschaft zu setzen. »Das habe ich schon mal gehört«, entgegnete Appel. Regulierung werde nicht der Kern des von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgerufenen »Green Deals« für die EU sein, versicherte Gentiloni. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing schwärmte von den Vereinigten Staaten. Einer der Gründe dafür, warum es den USA wirtschaftlich so gut gehe, seien nicht so sehr stützende Konjunkturprogramme. »Es ist vielmehr Deregulierung über alle Branchen hinweg.« (dpa/AFP/jW)