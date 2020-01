Logik des Eigentums

Christian Essler/xcitePRESS/dpa-Zentralbild/dpa Prompt geräumt: Polizisten am Mittwoch vor einem der besetzten Gebäude in der Dresdner Neustadt

Schaut man in den Dresdner Wohnungsmarktbericht von 2018, dann wird die Misere in der sächsischen Landeshauptstadt schnell klar. Zwischen 2010 und 2017 stieg die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner netto um fast 20.000 Menschen. Mit der Zahl der Mieter steigen auch die Mieten – nicht zuletzt, weil die Stadt 2006 auf dem Höhepunkt der neoliberalen Hegemonie in der Bundesrepublik ihren gesamten kommunalen Wohnungsbestand privatisiert hat.

In dieser Situation schmerzt ungenutzter Wohnraum besonders. Den strukturellen Leerstand veranschlagt der letzte Wohnungsmarktbericht mit nur 1,7 Prozent. Aber dennoch bleiben hier aus der Sicht der Gruppe »Wir besetzen Dresden« Räume ungenutzt, die helfen könnten, die Situation wenigstens ein bisschen zu entspannen.

»Wir wollen den Leerstand in Dresden thematisieren«, erklärt denn auch ein Mann aus der Gruppe während unseres Treffens in einem Café. »Es geht uns darum, alternative Nutzungskonzepte aufzuzeigen«, schiebt eine junge Frau hinterher. Womit die Gruppe vor allem meint, »Freiräume schaffen« zu wollen, die Wege jenseits der Verwertungslogik kapitalistischen Eigentums aufzeigen, wie sie im Gespräch erklären.

»Die Menschen sollen selbst entscheiden, wie sie zusammenleben wollen«, erklärt die Frau, die ebenso wie ihr Mitstreiter ihren Namen nicht nennen will. Zu groß ist die Sorge vor polizeilichen Repressionsmaßnahmen als Antwort auf die Aktionen der Gruppe. Nicht selten enden Besetzungen mit einem Einsatz der Ordnungshüter.

Auf der anderen Seite »ist der Zuspruch in den Nachbarschaften sehr hoch«, erklärt einer der Aktivisten bei unserem Gespräch. Dass Leerstand eine der Ursachen für steigende Mieten sei, sei »vielen Menschen klar«. Mit der Besetzung dreier leerstehender Häuser auf dem »Putzi-Gelände« an der Königsbrücker Straße eröffnete »Wir besetzen Dresden« am 17. Januar das neue Jahr. Hergestellt wird dort die Kinderzahnpasta »Putzi«, inzwischen unter Regie der Argenta Group, die den Betrieb im Zuge der Privatisierung nach 1990 übernommen hatte.

»Wir haben den Eigentümer kontaktiert«, erklärte eine Sprecherin der Gruppe einen Tag nach Beginn der Besetzung vor Ort gegenüber jW. Da bestand bei »Wir besetzen Dresden« noch die Hoffnung, sich mit dem Nutzungskonzept für die drei Häuser durchzusetzen. Nach den Vorstellungen der Gruppe sollte eines der Gebäude künftig Raum zum »solidarischen Zusammenwohnen und -leben« bieten, wie es in einer Erklärung hieß. Die beiden anderen sollten als »offenes Haus« und Seminargebäude »Bildung für alle« ermöglichen.

Die Argenta Group interessierten diese Pläne nicht. Nachdem sie vor wenigen Tagen Anzeige gegen die Besetzer erstattete, räumte die Polizei, die noch am Vortag erklärt hatte, auf Deeskalation setzen zu wollen, am Mittwoch die drei Häuser. Lann Schmidt, Pressesprecher von »Wir besetzen Dresden«, bezeichnete das Vorgehen der etwa 200 Beamten als »konfrontativ«. Dass sich Menschen »Wohnraum und Freiraum« wünschten, spiele keine Rolle, wenn es gelte, »die kapitalistische Eigentumsordnung zu schützen«.

150 Menschen hatten sich am Mittwoch spontan versammelt, um die Besetzer zu unterstützen. Bis Donnerstag vormittag wurden alle bei der Räumung festgenommenen Personen wieder entlassen. Damit wird die Auseinandersetzung um steigende Mieten und leerstehende Wohnungen in der sächsischen Landeshauptstadt aber nicht beendet sein.