Kongress im Doppel

REUTERS/Lisi Niesner »Fußball wird für Fans in den Stadien gespielt und nicht für anonyme Zuschauer vor dem Fernseher« (Foto: Fans von SK Rapid Wien, Februar 2019)

Linz, Oberösterreich. Eine Stadt, ein Datum, zwei Kongresse. Große Teile der organisierten Fanszene der Alpenrepublik wollten vorletzten Sonnabend nicht mehr mit dem Österreichischen Fußballbund (ÖFB) und der Österreichischen Fußballbundesliga (ÖFBL) plenieren.

Das Tischtuch zwischen Anhängern und Funktionären scheint seit Sommer 2019 zerrissen zu sein. Mit einem Brandbrief hatten aktive Fans mehrerer Profi- und Amateurklubs gegen Stadionverbote, zu hohe Ticketpreise und Sonntagsspiele protestiert. Faninteressen wurden demnach seitens des Verbandes und der Liga nicht nur ignoriert, »vielmehr haben sich die Zustände verschlechtert«, konstatierten die Supporter aus den Kurven (jW berichtete). Konsequenz: dauerhafter Gesprächsboykott und ein eigener Fankongress.

Letzterer ging nun über die Bühne. Fans von 15 Klubs aus allen Bundesländern Österreichs und verschiedenen Ligen nahmen teil; unter ihnen Kurvenrebellen vom SCR Altach aus Vorarlberg, von Wacker Innsbruck aus Tirol, Sturm Graz aus der Steiermark, vom Linzer ASK aus Oberösterreich, vom SKN St. Pölten aus Niederösterreich, von Austria Klagenfurt aus Kärnten und natürlich Anhänger der Wiener Klubs, von Rapid, der Vienna und vom Sport-Club. »Trotz aller Rivalitäten herrschte eine beachtliche Einigkeit«, verlautbarten die Aktivfans am vorigen Donnerstag in einer Stellungnahme zufrieden.

Das Programm war dicht, vier Workshops an einem halben Tag. Die Themen: Eintrittspreise und Infrastruktur, Spielansetzungen, Stadionverbote und Kommunikation sowie staatliche Repression. Das zentrale Kongressziel klang eher altbacken: Menschen für den Fußballsport begeistern, das Stadionerlebnis verbessern.

Mit einem erarbeiteten Forderungskatalog wollen die einzelnen Fanzusammenschlüsse an ihre Vereine in der Rückrunde der Saison herantreten. »Dadurch soll«, schreiben die Fußballenthusiasten, »deutlich werden, dass die Bundesliga nicht alleine die Verantwortung trägt«. Schließlich sei die Liga der Zusammenschluss der Vereine, und diese bestimmten, was passiert.

Komplett öffentlich wollten die Fans ihre Forderungen indes nicht präsentieren. Nicht ohne Grund, denn die Klubführungen sollen ohne Druck und mit Ruhe die Vorschläge prüfen. Letztlich müsse jedem Verein daran liegen, so die Fanvertreter, »sich für seine Fanbasis einzusetzen«. Das Papier bestehe nicht nur aus Forderungen, sondern zeige auch Alternativen auf. »Drei Eckpfeiler« verrieten die unterzeichnenden Fangruppen dann doch. Erstens: Auswärtsfahrten sind für Fans oft kostspielig. Ein Einheitspreis von zwölf Euro für alle Auswärtssektoren in österreichischen Erstligastadien müsse reichen. Im Gegenzug dürfen Klubs mit einer stimmungsvollen Atmosphäre rechnen. Zweitens: Der Sonnabend soll wieder – trotz und wegen der privaten TV-Rechteinhaber – Hauptspieltag werden. »Fußball wird für Fans in den Stadien gespielt und nicht für anonyme Zuschauer vor dem Livestream oder Fernseher.« Drittens: keine Stadionverbote ohne gerichtliche Verurteilung. Die Unschuldsvermutung wird von der privatrechtlich strukturierten »Paralleljustiz des ominösen ›Komitees für Prävention und Stadionverbot‹ ignoriert«, kritisieren die Fans.

Ein wenig geheimnisvoll verhält es sich mit dem zeit- und ortsgleichen ÖFB-/ÖFBL-Fankongress. Ein Sprecher der ÖFBL bestätigte gegenüber jW, dass diese Zusammenkunft gleichfalls in Linz stattfand. »Traditionell war diese Veranstaltung ein Treffen der Fanbeauftragten der Klubs.« Und, nicht zu vergessen, »eine offizielle Position im Rahmen der Lizenzierung«. Also eine Art Pflichtveranstaltung für die Vereine aus den Ligabetrieben Österreichs.

»Vor rund vier Jahren wurden auf Wunsch der Klubs Fanvertreter eingebunden, und die Veranstaltung ist daraufhin zum ›Fankongress‹ geworden«, sagte der ÖFBL-Sprecher. Diesmal aber habe ein Teil der Fanszenen sich entschieden, nicht am Kongress teilzunehmen, und eben einen »Alternativen Fankongress« abgehalten. Konkrete Inhalte des ÖFB-/ÖFBL-Kongresses und Gesprächsverläufe mit den Fanbeauftragten und Fanvertretern seien bislang nicht veröffentlicht worden, »auch und vor allem auf Wunsch der Fans«, hieß es seitens der ÖFBL.

Probleme totschweigen und Konflikte aussitzen, das hat aus Sicht von Fankreisen in Verband und Liga Methode. Eine Methode der Ignoranz, die aber nicht mehr aufgehen könne, behaupten sie. Ein Hintertürchen für einen Neuanfang von Dialog, für eine »respektvolle Kommunikation« untereinander halten die engagierten Anhänger etwas wankelmütig offen: Trotz aller Fundamentalkritik wollen sie nun den Funktionären »nicht unversöhnlich gegenüberstehen«.

Die Zusammenkunft der aktiven Fans blieb überraschenderweise ohne mediale Resonanz: »Die österreichische Medienlandschaft ist, wie sie ist«, sagte leicht ernüchtert ein Vertreter der Rechtshilfe Rapid auf jW-Nachfrage – ironisierend fügte er an: »Hätten wir ein bisschen Pyro gezündet, wäre uns die Presseresonanz gewiss gewesen.«

Das Kongressfazit fällt trotzdem positiv aus: »Wir österreichischen Fußballfans wissen, was wir wollen, und werden entschlossen für einen fanfreundlichen Fußball kämpfen.«