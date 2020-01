Frisch aus der Presse

Dossier Fundgrube für gut recherchierte Texte: Titelblatt der Dossier

Wie geht es dem österreichischen Printjournalismus? Die Frage ist pauschal nicht zu beantworten. Während die Abonnements gedruckter Tageszeitungen rückläufig sind wie fast überall, ist mit dem Anzeigengeschäft der marktbeherrschenden Titel weiterhin viel Geld zu machen. Derzeit ist der Immobilienspekulant René Benko damit beschäftigt, die Kronenzeitung zu übernehmen. Aus Liebe zum gedruckten Wort agiert der Multimilliardär wohl nicht. Aber auch in den Nischen ist die Ära der Druckerpresse noch nicht am Ende. Die in Wien erscheinende Wochenzeitung Falter meldete im vergangenen Jahr steigende Abozahlen. Ein Teil des Zeitungspublikums honoriert die Recherchearbeit des linksliberalen Mediums, die von anderen kaum mehr geleistet wird.

Im vergangenen Jahr erschienen sogar neue Titel am Markt. Im Dezember veröffentlichte die investigative Rechercheplattform Dossier die zweite Ausgabe ihres Dossier-Magazins. Die erste Nummer war im Frühjahr 2019 erschienen. Dossier war 2012 von einer Handvoll junger Journalistinnen und Journalisten als Rechercheplattform gegründet worden. Seither ist es der Gruppe gelungen, ihre vorwiegend durch Spenden finanzierte Arbeit zu stabilisieren, ohne sich von Inseraten oder Zuwendungen durch Parteien oder Institutionen abhängig zu machen.

Einzigartige Arbeitsweise

Aus dieser in Österreich einzigartigen journalistischen Arbeitsweise erwuchsen Rechercheergebnisse, wie sie in anderen Medien kaum zu finden sind. Der innovative Einsatz von Methoden des Datenjournalismus führte zu eindrucksvollen und auf dossier.at zumeist auch visuell ansprechend umgesetzten Ergebnissen. Die Redaktion durchleuchtete etwa, wie eng verflochten Regierungsparteien und Medien über Inserate sind, oder zeichnete in ihren zuvor ausschließlich im Internet veröffentlichten Recherchen die Machenschaften von Glücksspielkonzernen und deren soziale Folgen nach.

Die gedruckten Dossier-Magazine sind als Schwerpunktpublikationen konzipiert und spielen in jenen Bereichen, in denen die Plattform ihre Kompetenzen hat: Korruption, Machtmissbrauch, Vertuschung, Beziehungen mächtiger Akteure. Die erste Ausgabe widmete die Redaktion der Kronenzeitung, dem seit Jahrzehnten führenden Medium des Landes. In mehr als einem Dutzend Beiträgen beleuchtete das Dossier-Team Geschichte und Geschäftspraktiken einer Zeitung, die Politiker an die Macht brachte und wieder stürzte, mit Kampagnenjournalismus Themen vorgab und nicht zuletzt ihre Eigentümer zu Millionären machte.

Die im Dezember erschienene zweite Ausgabe dreht sich um das Thema Korruption in Österreich. Ausgehend von der »Ibizia-Affäre«, über die im Frühjahr 2019 die österreichische Regierung gestolpert war, geht das Magazin schon im Titel der Fragestellung nach, »wie Korruption Österreich prägt«. Die Autorinnen und Autoren rufen spektakuläre historische Fälle in Erinnerung, skizzieren den aktuellen Kenntnisstand bei laufenden Ermittlungen etwa gegen den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser oder erklären, über welchen Einfluss mit fast allen Parteien bestens vernetzte Unternehmer wie der Waffenproduzent Gaston Glock, der Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner oder René Benko verfügen. Wer Österreich verstehen will, sollte hier zu lesen beginnen.

Große Fußstapfen

Im Herbst erschien ein weiteres neues Printprodukt. Mit dem Tagebuch tritt ein Team linker Autorinnen und Autoren rund um Herausgeber Samuel Stuhlpfarrer in große Fußstapfen. Der Name ist an jene legendäre Zeitschrift angelehnt, die zwischen 1946 und 1989 unter verschiedenen Namen erschienen war: Österreichisches Tagebuch, Tagebuch, Wiener Tagebuch. Bis 1969 wurde die Publikation von der KPÖ finanziert, danach kühlten in Folge der Auseinandersetzungen rund um die Ereignisse in der Tschechoslowakei im Frühjahr 1968 die Verhältnisse ab, und es kam zum Bruch zwischen der eurokommunistisch orientierten Redaktion und der moskautreuen Parteiführung.

Die Wahl des Namens für das 2019 neu erschienene Magazin ist keineswegs zufällig, wie Stuhlpfarrer im Editorial betont. Vielmehr handle es sich um »die bewusste Aufnahme einer Traditionslinie«. Man wolle eine »Zeitschrift für Auseinandersetzung«, so der Untertitel des Magazins, und den Leserinnen und Lesern eine »Alternative in einer Zeit« bieten, »die sich bisweilen falscher nicht anfühlen könnte«. Finanziert wurde das Tagebuch über eine Spendenkampagne, künftig will man die Ausgaben mit wenigen Inseraten und vielen Abonnements bewältigen. Ob dies dauerhaft gelingt, steht noch nicht fest, die zweite Ausgabe soll aber Anfang Februar erscheinen.