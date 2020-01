Getrennte Wege

Nach nur wenigen Monaten an der Spitze des Staatsballetts Berlin geben Johannes Öhman und Sasha Waltz ihre gemeinsame Intendanz auf. Öhman werde mit Beginn des kommenden Jahres das Dansens Hus in Stockholm als neuer Geschäftsführer und zugleich künstlerischer Leiter führen, teilte die Kulturverwaltung am Mittwoch in Berlin mit. Vor diesem Hintergrund werde auch Sasha Waltz ihre Kointendanz beenden. Die gemeinsame Intendanz hatte im August begonnen. (dpa/jW)