Chorverband Rheinland-Pfalz/dpa Klangbad für den lieben Gott: Der Chor »Temptation Gospel Voices« (Worms, 2019)

Auf der letztjährigen Leipziger Buchmesse kam es zu einem ungewöhnlichen Schlagabtausch. Da nahm der Leipziger Singeclub Aufstellung vor dem Stand des rechten Magazins Compact und stimmte den Song »No Going Back« an, den britische Bergarbeiterfrauen während der Streiks in den 80er Jahren gesungen hatten. Eine »chorische Intervention« nannte der Chorleiter diese Aktion, die diverse Compact-Mitarbeiter und -Sympathisanten mit einer eher gebrüllten als gesungenen Version von »Die Gedanken sind frei« zu übertönen versuchten.

Die Philosophin Lisa Pottstock erzählt von dieser Begebenheit in ihrem Essay »Atmen muss ich sowieso«. Er ist wahrscheinlich der politischste Beitrag des Bandes »Die Philosophie des Singens«, der in der alltagsphilosophischen Sachbuchreihe des Hamburger Mairisch-Verlags erschienen ist. Pottstock entwirft in ihrem Essay eine Theorie über den performativen Aspekt des Singens, der sich eben auch in politischen Aktionen zeigen kann. Singen ist »verzierter Atem«, schreibt Pottstock, und das Singen im Chor enthält für sie die »Sehnsucht, bei anderen aufgehoben zu sein«. Theodor W. Adorno war da misstrauischer. »Chorsingen« spiegelt für ihn ein »falsches Bewusstsein« wider, es verführt mit »künstlicher Wärme« und erweckt den »fatalen Anschein einer heilen, geborgenen Welt inmitten der ganz anderen«, wie im Beitrag der Autorin Nika Bertram zu erfahren ist. In »Major Tom to Ground Control. Eine Space-Pop-Odyssee« erzählt sie von ihrer Suche nach dem idealen Chor und empfiehlt das Chorsingen für den Weltfrieden. Zwischen diesen zwei Polen – politisch-philosophischer Betrachtung und persönlicher Geschichte – spannen sich die 21 Beiträge des sehr lesenswerten und äußerst schön gestalteten Bandes auf.

Dass Singen glücklich macht, ist eine Binsenweisheit. Dass es die Immunabwehr stärkt und die Synapsen besser miteinander verknüpft, ist mittlerweile ebenfalls nachgewiesen – auch dank unkonventioneller Wissenschaftler, die Speichelproben von Chorsängern vor und nach der Aufführung von Mozarts Requiem verglichen haben.

Der Band zeigt, dass Singen viel mehr ist als das, was uns im ersten Moment dazu einfällt. Singen ist politisch, wie auf der Leipziger Buchmesse. Singen können auch Bienen, vor allem die Königinnen – davon berichtet eindrücklich und berührend die bildende Künstlerin Jeanette Zippel. Gesungen hat natürlich Orpheus, der damit seine Frau Eurydike aus dem Reich der Toten zurückzuholen versuchte. Und Singen hat etwas Geheimnisvolles an sich, auch das macht der Band immer wieder deutlich, ohne dabei je ins Esoterische abzugleiten. Oder warum erscheint uns unsere Stimme so fremd, wenn wir sie von Band hören? Wie können wir sonst singend Töne produzieren, die uns selbst erstaunen? Der Lyriker Ernesto Pérez Zúñiga berichtet vom Duende, einem gefühlvollen, schwer zu erreichenden Zustand im Flamenco, den der spanische Dichter Federico García Lorca als »Erdgeist« bezeichnete. »Der Duende ist nicht in der Stimme, er steigt auf durch die Fußsohlen.« García Lorca organisierte den ersten Wettbewerb des Cante jondo, der andalusischen Spielart des Flamenco. 1922 versammelten sich zahlreiche Persönlichkeiten in Granada und sangen eine ganze Julinacht im Zisternenhof der Alhambra.

Viele Beiträge streifen beiläufig und doch sehr bewusst das absichtslose Singen – ein Singen, von dem man mit John Cage sagen kann: »Die höchste Absicht ist, überhaupt keine Absicht zu haben.« Bettina Hesse, Autorin, Stimmperformerin und Herausgeberin des Bandes, beschreibt es so: »In mich hineinzuhören, bevor der Ton kommt, ohne ihn machen zu wollen, ohne eine Erwartung, wie er zu sein hat.« Die Stimmkünstlerin Bettina Wenzel war erstaunt und fast beunruhigt, als sie über das Tanzen in einen Zustand absoluter stimmlicher Freiheit geriet und dabei ein »Freihändig-Fahrradfahren-Gefühl« erlebte. »Ich muss nichts wollen mit meiner vokalen Aktion«, schreibt der Philosoph Ralf Peters. Das alles steht dem Zeitgeist so wunderbar entgegen, dass man nach der Lektüre des Bandes sofort in einen Chor eintreten will. Um die Begeisterung zu erleben, die sich durch die Beiträge zieht. Um auf der nächsten Buchmesse aufzutreten. Für die eigene Gesundheit. Und auch für den Weltfrieden.