Am längeren Hebel

Esam Omran Al-Fetori/REUTERS Gehört zu den wichtigsten Exporthäfen im unter Kontrolle Haftars stehenden Ostlibyen: Ras Lanuf (19.10.2019)

Eigentlich hätte der ostlibysche Warlord Khalifa Haftar am Sonntag in Berlin ein Waffenstillstandsabkommen mit dem Chef der international anerkannten Regierung in Tripolis, Fajes Al-Sarradsch, unterschreiben sollen. Statt dessen stoppten Angehörige seiner bunt zusammengewürfelten Söldnertruppen am Freitag den libyschen Öl- und Gasexport aus den fünf wichtigsten Häfen im Osten des Landes. Am Sonnabend unterbrachen sie auch die Pipeline, die von zwei großen Ölfeldern im äußersten Südwestens Libyens zu den zwischen der Hauptstadt Tripolis und der tunesischen Grenze gelegenen Häfen Sawija und Mellitah führt.

Als Folge dieser Militäraktionen sank die libysche Erdölförderung, die zuvor bei 1,2 Millionen Barrel pro Tag gelegen haben soll (ein Barrel entspricht 159 Litern), auf höchstens noch 500.000 Barrel pro Tag mit fallender Tendenz. Die staatliche Ölgesellschaft NOC schätzte den Einnahmeverlust am Montag auf 55 Millionen US-Dollar täglich. Premierminister Al-Sarradsch warnte vor einer »katastrophalen Situation«, falls die Blockade der Öl- und Gasausfuhr andauern sollte. Zugleich rief er ausländische Mächte auf, entsprechenden Druck auf Haftar auszuüben.

Ein Schlüsselproblem, auf das der Direktor der NOC, Mustafa Sanalla, schon am Freitag eindringlich aufmerksam gemacht hatte, liegt darin begründet, dass Libyen nur über geringe Lagerkapazitäten für ungefähr fünf Tage verfügt. Das führt dazu, dass die Ölförderung schnell heruntergefahren werden muss, wenn der Weitertransport über die Exportterminals nicht möglich ist. Pessimistische Prognosen gingen zu Wochenanfang davon aus, dass die Produktion sogar auf 70.000 Barrel täglich fallen könnte, falls die gegenwärtige Lage andauert. Das wäre der niedrigste Stand seit dem Sturz von Muammar Al-Ghaddafi und der Zerstörung des libyschen Staates im Jahre 2011, die durch eine westliche Militärintervention herbeigeführt wurden.

Ungefähr zwei Drittel der Öl- und Gasvorkommen Libyens befinden sich in der Osthälfte des Landes, die seit 2014 von Haftars Privatarmee beherrscht wird. Das gleiche gilt auch für die fünf wichtigsten Exporthäfen Brega, Ras Lanuf, Hariga, Sweitina und Sidr. Jüngeren Datums ist die Entwicklung, die dazu geführt hat, dass Verbündete des Warlords auch wichtige Vorkommen in Westlibyen, darunter das größte Ölfeld des Landes mit einer Förderkapazität von 200.000 Barrel pro Tag, kontrollieren.

Um daraus Gewinn zu ziehen, muss Haftar sich aber bisher immer noch mit den zentralen Institutionen in Tripolis arrangieren. Seine Versuche, die Ausfuhr von Erdöl und -gas selbst in die Hand zu nehmen, scheiterten an internationalem Widerstand. Der Export erfolgt daher nur durch die NOC. Das Staatsunternehmen überweist nach eigenen Angaben seine Einnahmen vollständig an die ebenfalls in der Hauptstadt angesiedelte Zentralbank und finanziert seine Ausgaben aus dem Regierungsetat. Die Zentralbank wiederum leitet einen Teil der Gewinne an Haftar, die Verwaltung in den von ihm kontrollierten Gebieten und an seine Verbündeten, darunter auch wichtige Stammesführer, weiter. Letztere sind auch bei der Besetzung der ostlibyschen Häfen als Akteure in Erscheinung getreten.

Ein unmittelbares Ziel der gegenwärtigen Aktivitäten zur Verhinderung des Öl- und Gasexports besteht darin, dem Warlord, seinen Truppen und seinen Verbündeten einen größeren Anteil an den Einnahmen zu sichern. Gleichzeitig sollen diese Operationen aber auch Haftars Gewichtigkeit in möglicherweise kommenden Verhandlungen über die Bildung einer Zentralregierung verstärken.

An dem Putschgeneral, der nach den üblichen Regeln der Vereinten Nationen mit erheblichen Sanktionen bestraft werden müsste, kommt die sogenannte Diplomatie schon seit einiger Zeit nicht mehr vorbei. Am Dienstag wurde gemeldet, dass Paris eine gemeinsame Verurteilung Haftars durch die USA und die EU wegen der Blockade verhindert hat.