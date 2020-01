Antiimperialistisches Treffen

Marcelo Garcia/Prensa Miraflores/dpa

Fußballegende Diego Maradona zu Besuch bei Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro: »Welche Freude, Dich wieder in unserer geliebten Heimat zu sehen, Maradona!« twitterte Maduro am Dienstag (Ortszeit). Er dankte dem Argentinier für seine »bedingungslose Unterstützung«. Der ehemalige Fußballstar hält sich zu einem Treffen des Forums von São Paulo, einer Vereinigung linker Parteien und Politiker Lateinamerikas, in der venezolanischen Hauptstadt Caracas auf. Thema des Treffens wird die Stärkung des Antiimperialismus sein. (AFP/jW)