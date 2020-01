Kitzel im Ergebnisland

Robert Michael/dpa Mit Zertifikat: Der frisch gekürte »Man of the Match«, Johannes Bitter (l.), auf dem Weg zu den Teamkollegen

»Ich weiß, dass wir ein Ergebnisland sind, aber das steht für mich nicht an erster Stelle«, sagte Bundestrainer Christian Prokop, nachdem die Mannschaft des Deutschen Handballbunds (DHB) am Montag bei der Europameisterschaft in Wien gegen Österreich einen »Charaktertest« mit 34:22 bestanden hatte. Die TV-Einschaltquoten schienen seinen Befund zu bestätigen. Erstmals im Verlauf des Turniers wurden weniger als fünf Millionen TV-Zuschauer gezählt. Es ging ja nur um die goldene Ananas.

Allerdings war das Spiel von DHB-Vizepräsident Hans Robert »Bob« Hanning zur Entscheidungsschlacht über den Posten des Bundestrainers erklärt worden. Österreich sei »der beste Gegner, um all die Fragen zu überprüfen«, welche sich mit Blick auf den Übungsleiter stellten, hatte der Funktionär mit den ulkigen Sakkos und Pullovern getönt. Es werde »sich zeigen, was die Mannschaft mit ihrem Trainer macht«. Harter Tobak für alle, die mitgefiebert hatten, als das taktisch raffiniert eingestellte DHB-Team die Kroaten düpierte, bis der Fünf-Tore-Vorsprung dahinschmolz, die Nerven zu flattern begannen und die Partie in letzter Sekunde mit 24:25 verlorenging.

»Taktikfuchs Bob Hanning hat das sehr clever gemacht, dass er die Mannschaft gekitzelt hat, damit das Spiel nicht zur Schlafnummer wird«, erläuterte DHB-Keeper Andreas Wolff nach der Galavorstellung gegen Austria, an der sein Kollege Johannes Bitter maßgeblichen Anteil hatte mit 15 Paraden bei 13 Gegentoren und imposanten 54 Prozent Fangquote.

Als der 37jährige Bitter mit Sprechchören in die Kabine verabschiedet wurde, leuchteten seine Augen ungefähr so wie bei seinem Länderspieldebüt vor 18 Jahren. Von einer Trainerdiskussion mochte der Routinier nichts hören: »Wer nach den Spielen hier irgendwas in Frage stellt, der hat den Handball nicht wirklich verstanden.«

Wahrscheinlich wird Bitter auch beim Olympiaqualifikationsturnier im April wieder zwischen den Pfosten stehen. Bei der EM spielt der DHB heute noch einmal in Wien gegen Tschechien (20.30 Uhr, ZDF) und zum Abschluss am Sonnabend in Stockholm um Platz fünf.