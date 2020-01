Kampf gegen Lungeninfektionen

China Daily via REUTERS Eine Frau und ein Kind mit Gesichtsmasken auf den Straßen von Hangzhou in der Provinz Zhejiang am Dienstag

Die chinesischen Behörden haben am Dienstag mitgeteilt, dass die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus um 77 auf 291 Fälle gestiegen ist. Sechs Menschen starben mittlerweile an der auch von Mensch zu Mensch übertragbaren Atemwegserkrankungen, wie die Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Nach einzelnen Fällen in Japan, Thailand und Südkorea wurde auch aus Taiwan eine Infektion gemeldet.

Chinas nationale Gesundheitskommission erklärte, abgesehen von den bestätigten Fällen stünden 900 Menschen wegen einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus unter Beobachtung. Der Bürgermeister der chinesischen Metropole Wuhan, Zhou Xianwang, vermeldete einen Anstieg von vier auf sechs bestätigte Todesfälle. 258 der 291 Infizierten wurden laut Zhou in Wuhan registriert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte in Genf, noch sei über das Virus »nicht genug bekannt, um endgültige Schlüsse zu ziehen, wie es übertragen wird«. Für Mittwoch hat die WHO ein Krisentreffen anberaumt, bei dem sie über die Ausrufung eines Gesundheitsnotstands wegen des Coronavirus entscheiden könnte.

Das neue Virus stammt aus der Erregerfamilie, zu der auch der tödliche SARS-Erreger gehört. An der SARS-Epidemie waren in den Jahren 2002 und 2003 knapp 350 Menschen in Festlandchina sowie knapp 300 weitere in Hongkong gestorben.

China habe sich in den vergangenen 17 Jahren allerdings sehr verändert, heißt es in einem Kommentar auf Xinhua. »Das Land hat bessere Mechanismen zur Krankheitsbekämpfung in Bezug auf Notfallreaktion und Transparenz entwickelt. Auch die Öffentlichkeit ist angesichts der Epidemie gelassener und nüchterner geworden.«

Die Regierung sei weiterhin sehr wachsam und aktualisiere ständig die Informationen. »Obwohl unnötige Panik vermieden werden sollte, kann China es sich nicht leisten, die Epidemie auf die leichte Schulter zu nehmen«, so Xinhua. Demnach sei unter anderem auch die internationale Zusammenarbeit vertieft worden, die Gesundheitsbehörden stünden in regem Austausch mit der WHO. (Xinhua/AFP/jW)