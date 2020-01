Das Übliche

Melbourne. Rekordjägerin Serena Williams (USA) und Titelverteidigerin Naomi Osaka (Japan) sind mit Auftaktsiegen in die Australian Open gestartet. Williams, die mit einem achten Einzelsieg in Melbourne bei der Anzahl der Grand-Slam-Titel mit der Australierin Margaret Court (24) gleichzöge, besiegte Anastassija Potapowa (Russland) mit 6:0, 6:3. Osaka gewann mit 6:2, 6:4 gegen Marie Bouzkova (Tschechien). Eine etwas überraschende Erstrundenniederlage erlitt am ersten Tag des mit rund 44 Millionen Euro dotierten ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres der an Nummer 13 gesetzte Denis Shapovalov (Kanada). Er unterlag Marton Fucsovics (Ungarn) mit 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7. (sid/jW)