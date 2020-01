Pleite in der Pleite

Martin Schutt/ZB/dpa Noch stehen sie: Die Spieler von Rot-Weiß Erfurt müssen sich derzeit auf ihre Entlassung gefasst machen

Für den Traditionsklub FC Rot-Weiß Erfurt geht es um alles. Entscheidet das Erfurter Amtsgericht heute, dem Antrag auf Rückabwicklung der ausgegliederten Profiabteilung stattzugeben, wird der Fußballregionalligist wohl den Spielbetrieb aus Geldmangel einstellen müssen. Vom ehemaligen DDR-Oberligaverein blieben womöglich nicht einmal die Jugendmannschaften übrig.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass der Klub die ausstehenden Gehälter seiner Spieler und Angestellten nicht zahlen kann. Das bestätigte Insolvenzverwalter Volker Reinhardt nach entsprechenden Berichten am Donnerstag in einer Mitteilung. »Die Gehälter können nicht gezahlt werden, weil der Hauptinvestor dies verhindert«, hieß es in dem Schreiben. Gemeint ist das Grundbesitz- und Verwaltungsunternehmen ASGV aus Leipzig. Das hatte vor knapp drei Monaten 40 Prozent der Anteile der RWE-Spielbetriebs-GmbH erworben, in welche die Lizenzspielerabteilung sowie A-Jugend seit Ende August 2019 ausgelagert sind, und möchte nun seinen Einstieg offenbar schnellstmöglich rückgängig machen. Denn die ASGV wirft Insolvenzverwalter Reinhardt vor, das investierte Geld zweckentfremdet eingesetzt zu haben. Es sei auch zur Tilgung von Altschulden eingesetzt worden. Reinhardt bestreitet das. Laut den Verträgen mit den Investoren würden die eingezahlten Gelder sowohl zur Absicherung der Fortführung des Spielbetriebs, als auch zur Begleichung von ab dem 1. Januar 2019 entstandenen Verbindlichkeiten verwandt.

Entspricht das Amtsgericht dem Antrag auf Rückabwicklung der GmbH, sind auch die Verträge mit den anderen beiden Investoren, der Sportagentur des ehemaligen Fußballprofis Franz Gerber (15 Prozent) und der Erfurter Investmentfirma Millhouse Capital (sieben Prozent) ungültig. Bereits ausgezahlte Summen dürften nicht mehr verwandt werden, ausstehende Zahlungen würden nicht mehr getätigt – Rot-Weiß ginge endgültig das Geld aus. Am Freitag musste Reinhardt bereits die Masseunzulänglichkeit des gesamten Vereins anzeigen. Er teilte mit, dass »aufgrund der aktuellen Geschehnisse der Massebestand nicht ausreicht, um sämtliche Kosten und weitergehende Masseverbindlichkeiten zu decken. Das bedeutet, dass Zahlungen auf die Verbindlichkeiten von Rot-Weiß Erfurt aktuell nicht geleistet werden können.« Nicht nur für die Gehälter fehlen momentan die Mittel, auch die Stadionmiete und Forderungen eines Caterers stehen noch aus. Ein für das vergangene Wochenende geplante Testspiel gegen Offenbach wurde abgesagt.

Rot-Weiß stand vor zwei Jahren schon einmal vor dem Aus. Nachdem man im März 2018 einen Insolvenzantrag gestellt hatte und in die Regionalliga Nordost abgestiegen war, konnte sich der Klub nur dank privater Sponsoren und eines Darlehen der Volksbank Gera/Jena/Rudolstadt über Wasser halten. Im Oktober 2019 dann schien die Zukunft des Vereins gesichert. Insolvenzverwalter Reinhardt hatte die drei Investoren gefunden, die mit einer Kapitalerhöhung auf eine Million Euro eingestiegen. Die neue Fußball-GmbH wurde jedoch laut eines Kommentars von Marco Alles in der Thüringer Allgemeinen (Montag) nie ins Handelsregister eingetragen. Mit dem Antrag auf Rückabwicklung scheint die Ausgliederung nun gescheitert. Nach den Informationen der Zeitung fehlen dem Klub bis zu 1,4 Millionen Euro. Ihm droht damit die Pleite in der Pleite. Kann das Insolvenzverfahren nicht erfolgreich fortgeführt werden, ist die Löschung aus dem Vereinsregister wohl unausweichlich.

Wird in dieser Woche nicht mindestens ein Teilbetrag aufgetrieben, kann Erfurt zum Rückrundenauftakt gegen Energie Cottbus am 1. Februar nicht antreten. Damit wäre die Regionalligasaison für den Klub gelaufen, er stünde als Absteiger fest. Doch auch für einen Neuanfang in der Oberliga braucht es Geld. Die aktuellen Spieler von Rot-Weiß Erfurt wären dann nicht mehr dabei. Reinhardt hatte ihnen schon vergangene Woche freigestellt, sich einen anderen Klub zu suchen, sie seien nicht mehr an ihre Verträge gebunden. Am Wochenende trainierten sie dennoch.